Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Berber Ücretlerine Zam

Bilecik\'te Berber Ücretlerine Zam

Bilecik'te ulaşım ve ekmek zamlarının ardından berber ücretlerine de zam yapıldı.

13.02.2025 11:32
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Bilecik'te ulaşım ve ekmek zammı sonrası berber ücretlerine de zam geldi.

Bilecik'te Şubat ayı itibari ile önce dolmuş ve otopark ücretleri sonrasında dünde ekmek, simit ve poğaça ücretleri zamlanmıştı. Bu zam haberlerinin ardından Giyim ve Mensucat Odasından yapılan açıklama ile Bilecik'te tıraş ücretlerine zam yapıldığı duyuruldu. Bilecik Giyim, Mensucat ve Sanatkarlar Esnaf Odasınca alınan karara göre, şekilli sakal tıraşı 130 TL, saç-sakal-yıkama-fön 400 TL, saç kesme (makas ile) 200 TL, yıkama+fön 130 TL, ağda 90 TL, maske 90 TL, sakal tıraşı 100 TL, saç yıkama 90 TL, anatomik saç kesimi 275 TL, kulak-burun- ense alma 90 TL oldu.

Tıraş ücretlerine yapılan bu zam Bilecik halkı tarafından tepkiyle karşılandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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