Bilecik'te Bulgaristan'dan getirilen tohumlarla dev domates yetiştiriliyor - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Bulgaristan'dan getirilen tohumlarla dev domates yetiştiriliyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan üretici Mesut Kolay, kendi imkanlarıyla kurduğu serada Bulgaristan'dan getirdiği tohumlarla dev domates yetiştiriyor. Kolay'ın bu yılki hedefi 2 kilogram ağırlığında bir domates elde etmek.

26.07.2024 11:27
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Bilecik'te üretici Mesut Kolay'ın kendi imkanlarıyla kurduğu serada Bulgaristan'dan getirdiği tohumla hobi amaçlı başladığı domates yetiştiriciliğinde bu yılki hedefi 2 kiloluk bir ürün almak.

Pazaryeri ilçesine bağlı Gümüşdere köyünde yaşayan Kolay, Bulgaristan'dan 1993 yılında getirdiği domates tohumlarıyla ürün yetiştirmeye başladı. Mesut Kolay, yetiştirdiği domateslerin büyük olması ve adeta dallarının taşımaması ile ünlendi. Vatandaşlar, yetişen büyük domatesleri hayretle karşılarken, sera sahibi Mesut Kolay geçen yıl en büyük domatesinin bin 738 gram geldiğini, bu yılki hedefinin 2 kilo olduğunu dile getirdi. Kolay, "Serada hiçbir kimyasal gübre ve zirai ilaç kullanmıyorum. Domateslerimde koyun gübresi ve ısırgan otundan kendimin yaptığı organik gübre kullanıyorum. Her yıl aldığı ilk ürünleri bir sonraki yıla tohumluk olarak ayırıyorum. Yetiştirdiği domatesler büyük olduğundan dalları taşımamaya başladı. Bu yıl 2 kilogram ağırlığında bir domates yetiştirmeye hedefliyorum. Yetiştirdiğim domateslerin Bilecik ve ilçelerinde yaygınlaşmasını istiyorum, vatandaşlara tohum ve fide desteği de sağlayabilirim" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Bulgaristan'dan getirilen tohumlarla dev domates yetiştiriliyor - Son Dakika

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