Bilecik'te Depozito İade Sistemi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika
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Bilecik'te Depozito İade Sistemi'ne Yoğun İlgi

02.07.2026 17:08
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DOA sistemi, Bilecik'te plastik, cam ve alüminyum ambalajlar için 1 lira teşvik sunuyor.

Türkiye genelinde 1 Temmuz'da hayata geçirilen Depozito İade Sistemi (DOA), Bilecik'te de vatandaşlardan yoğun ilgi görürken, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk makinenin nasıl kullanılacağı anlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca hayata geçirilen sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları vatandaşlardan tam not aldı. 81 il ve 973 ilçede; zincir marketler, süpermarketler, bakkallar, büfeler, otel, restoran ve kafelerde hayata geçirilen bu dev sistem, akıllı geri dönüşüm makineleriyle birleşerek hem doğanın korunmasına hem de aile ve ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Bilecik'te 3 farklı marketler zincirinin şubesine konulan depozito iade makinesine plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajlarını sisteme teslim eden vatandaşlar, her bir ambalaj için 1 lira teşvik ödemesi almaya başladı.

"DOA uygulamasıyla makinenin üzerindeki kare kodu okutacağız ve sistemi başlatacağız"

DOA uygulaması hakkında bilgi veren Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk, "Öncelikle evimizde cam, PET şişe ve alüminyum kutuları atmıyorduk; bundan sonra da atmamaya devam ediyoruz. Bunun yerine DOA uygulaması bulunan marketlere getirerek hem bütçemize katkı sağlayacağız, hem bu ambalajların geri dönüşümünü sağlayacağız hem de ülkemize katma değer kazandırmış olacağız. Elimizde şu an görmüş olduğunuz gibi bir pet şişe ve bir de alüminyum kutumuz var. Bu ambalajları geri dönüşüm makinesine atmadan önce telefonumuza indirdiğimiz DOA uygulamasıyla makinenin üzerindeki kare kodu okutacağız ve sistemi başlatacağız" dedi.

Öte yandan sıfır atık ve geri dönüşüm uygulamaları Bilecik merkez 3, Bozüyük 3, Gölpazarı 1, Osmaneli 1 ve Söğüt ilçelerinde 1 adet olmak üzere toplamda 9 adet yer aldı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Depozito İade Sistemi'ne Yoğun İlgi - Son Dakika

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