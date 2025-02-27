Bilecik'te Dış Ticaret Azaldı

Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2025 Ocak ayı dış ticaret istatistikleri verilerine göre Ocak ayında genel ticaret sistemine göre Bilecik'in ihracatı ve ithalatı azaldı.

TÜİK verilerine göre; Bilecik'te 2025 Ocak ayında, 2024 yılının aynı ayına göre ihracat yüzde 4,8 azalarak 10 milyon 6 bin dolar, ithalat yüzde 30,9 azalarak 2025 Ocak ayında 7 milyon 305 bin dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye'de ise, Ocak ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 5,8 ithalat yüzde 9,6 arttı. - BİLECİK