Osmanlı'nın kalbinden altın fışkıracak! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesis ekonomiye can suyu olacak

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Altın işleme tesisinin açılışı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeyi ziyaret edeceği cuma gününe çevrilirken, madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

"TEMENNİMİZ ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR KATKIDA BULUNMASI"

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması" diye konuştu.

"KÖYÜMÜZ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi; "Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum."