Osmanlı'nın kalbinden altın fışkıracak! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesis ekonomiye can suyu olacak - Son Dakika
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Osmanlı'nın kalbinden altın fışkıracak! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesis ekonomiye can suyu olacak

24.01.2023 14:02

Bilecik'in Söğüt ilçesinde, Gübretaş'a ait sahada bulunan 109 tonluk altın rezervi, maden işleme aşamasına geldi. 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanan rezervin işletme tesisinin açılışını, Cuma günü Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak. Tesiste ilk külçeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dökmesi bekleniyor.

Bilecik'in Söğüt ilçesindeki altın madeni 2020 yılında keşfedildi. Tarım Kredi Kooperatifi iştiraklerinden Gübretaş'a ait maden sahasında 109 ton altın rezervi bulunduğu ve bunun 6,5 milyar dolar değerinde olduğu açıklanmıştı.

GÖZLER CUMA GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Altın işleme tesisinin açılışı için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilçeyi ziyaret edeceği cuma gününe çevrilirken, madenin bulunduğu Sırhoca köyünün sakinleri de açılış için gün sayıyor.

Gözler cuma gününe çevrildi! Bilecik'in Söğüt ilçesinden resmen altın fışkıracak

"TEMENNİMİZ ÜLKE EKONOMİSİNE BÜYÜK BİR KATKIDA BULUNMASI"

Sırhoca köyü Muhtarı Erhan Kuyucu, Cumhurbaşkanı'nın gelmesinin köylüyü çok memnun edeceğini belirterek, "Bölgedeki köylerimizde sevinç var. 6-7 yıldır devam eden bir süreç. Açılması temennisiyle bekliyorduk, gençlerimize iş istihdamı sağlaması için. İnşallah gençlerimizden torunlarımıza kadar devam eder bu süreç. Mutluyuz bundan dolayı. Gençlerimiz çalışmaya başladı, alınmaya devam ediyor. Madenin işletmeye başlamasından çok memnun oluyoruz. Ülke ekonomisine katkı sağlayacağı söyleniyor. Temennimiz ülke ekonomisine büyük bir katkıda bulunması" diye konuştu.

Gözler cuma gününe çevrildi! Bilecik'in Söğüt ilçesinden resmen altın fışkıracak

"KÖYÜMÜZ BİR CAZİBE MERKEZİ HALİNE GELECEK"

Mali Müşavir Faruk Altuntaş ise sabırsızlıkla maden şirketinin açılışını beklediklerini kaydederek şunları söyledi; "Çok heyecanlıyız. Altın madeni ilçemizin nüfusuna büyük katkı sağlayacak, göç alacağız. 15 bin nüfuslu ilçemiz, birkaç yıl içerisinde 50 binlere dayanabilir diye düşünüyorum. Sırhoca köyü ilçeye 2 kilometre mesafede. Köyde, ilçeye yakınlıktan dolayı yaşam fazla yok. Köyümüz bir cazibe merkezi haline gelecek. Nüfustan kaynaklı artıştan dolayı köyümüzde kentleşmeye yönelik projeler geliştirilip, köyümüz canlandırılabilir diye düşünüyorum."

Kaynak: AA
YORUMLAR (4)
  • nihan: vatandaşın refahı icin yapılan bişi yok gelen paralar mültecilerin rahatı icin harcanır artık yada abartılı bişiler diker gene biyerlere :) Cevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
  • Simge GÖNENÇ: Maşallah Allah arttırsın İnşallah da bu gelir vatandaşın cebine yansımıyor ki.. Hangi şirket çıkarıyorsa o zengin oluyor. Sorun tam da burada zaten. Petrol fışkırıyor ama fiyatı yükselmeye devam ediyor, Doğalgaz bulunuyor ama fiyatı yükselmeye devam ediyor, her yıl şu kadar büyüdük bu kadar büyüdük ama vatandaşın sadece borcu büyüyor, sırtındaki yük büyüyor. Seçim dönemi dışında vatandaşa ''kuru ekmek yiyorlarsa aç değillerdir'' şikayet ediyorsa eğer o da onun şükürsüzlüğündendir. Cevap Yaz 23 5 Yayından Kaldır
  • cengiz: SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL Zamlı maaş: 5 bin 500 TL SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL Zamlı maaş: 6 bin 327 TL CUMHUR BAŞKANIM BU ADALETSİZLİK DÜZELTİLSİN LÜTFEN Cevap Yaz 19 3 Yayından Kaldır
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Bilecik'in Söğüt ilçesinde heyecan dorukta! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten altın fışkıracak Bilecik'in Söğüt ilçesinde heyecan dorukta! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten altın fışkıracak GÜBRETAŞ'tan Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümüne ilişkin açıklama Açıklaması GÜBRETAŞ'tan Söğüt altın madeni sahasındaki ilk altın külçesi dökümüne ilişkin açıklama Açıklaması

Gübretaş, Söğüt, Maden, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Osmanlı'nın kalbinden altın fışkıracak! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesis ekonomiye can suyu olacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Osmanlı'nın kalbinden altın fışkıracak! Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesis ekonomiye can suyu olacak - Son Dakika
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