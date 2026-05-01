Bilecik'te konaklama sektörü durma noktasına geldi

01.05.2026 15:03  Güncelleme: 15:07
Bilecik'te otel işletmecileri, yangın güvenliği raporu alma sürecinde Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nün 'imar mevzuatı' engeline takıldıklarını belirterek, duruma tepki gösterdi.

Bilecik'te faaliyet gösteren oteller, itfaiye uygunluk raporu alamadıkları için kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bulunduklarını belirtti. Türkiye'nin diğer illerinde yangın güvenliği odaklı yapılan denetimlerin Bilecik'te imar mevzuatı üzerinden yürütüldüğünü savunan işletmeciler, bu durumun hem şehir ekonomisini hem de istihdamı tehdit ettiğini açıkladı. Ortak bir bildiri yayımlayan otelciler, acil çözüm bekliyor.

"Bilecik'te uygulanan bu farklı ve katı yaklaşım, ilimizdeki otelleri adeta kapanmaya zorlayan bir sürece dönüşmüştür"

Bilecik'te otel işletmeciliği yapan Serkan Işık, "Yangın güvenliği tedbirleri kapsamında otellerin 31 Mayıs tarihine kadar ibraz etmesi gereken itfaiye uygunluk raporunu almak için yapılan başvurular sonucunda Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler nedeniyle ilimizdeki otellerin büyük bölümü rapor alamaz hale gelmiştir. Birçok işletme yangın güvenliğiyle ilgili tüm eksiklerini gidermek için ciddi yatırımlar yapmış, gerekli tedbirleri almış ve mevzuata uyum sağlamak için büyük maliyetlere katlanmıştır. Buna rağmen denetimlerin yangın güvenliğinden ziyade imar mevzuatı üzerinden yürütülmesi nedeniyle işletmelere itfaiye uygunluk raporu verilmemektedir. Türkiye'nin birçok ilinde ve Bilecik'e bağlı ilçelerde yapılan uygulamalarda itfaiye denetimleri öncelikli olarak yangın güvenliği kapsamında yapılmakta, işletmelerin eksikleri giderildikten sonra gerekli raporlar verilmektedir. Ancak Bilecik'te uygulanan bu farklı ve katı yaklaşım, ilimizdeki otelleri adeta kapanmaya zorlayan bir sürece dönüşmüştür. Bugün gelinen noktada Bilecik'te faaliyet gösteren ve sayısı zaten sınırlı olan otellerin büyük kısmı işletme ruhsatlarını kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. Bu durum yalnızca işletmecileri değil, otellerde çalışan onlarca kişiyi, Bilecik'e gelen misafirleri, turizm faaliyetlerini ve şehir ekonomisini doğrudan tehdit etmektedir" dedi.

"Eğer mevcut uygulama bu şekilde devam ederse Bilecik'teki konaklama sektörünün büyük ölçüde kapanması kaçınılmaz olacaktır"

Işık, "Yangın güvenliği elbette herkes için vazgeçilmez bir zorunluluktur. Ancak yangın güvenliği tedbirlerini yerine getiren işletmelere dahi rapor verilmemesi, uygulamanın amacını aşan ve işletmeleri tamamen faaliyet dışı bırakabilecek bir noktaya ulaşmıştır. Aynı mevzuatın Türkiye'nin farklı şehirlerinde farklı şekillerde uygulanması kabul edilebilir bir durum değildir. Bu uygulama hukukun temel ilkelerinden biri olan eşitlik ilkesini zedelemekte ve Bilecik'teki işletmeleri haksız bir mağduriyetle karşı karşıya bırakmaktadır. Eğer mevcut uygulama bu şekilde devam ederse Bilecik'teki konaklama sektörünün büyük ölçüde kapanması kaçınılmaz olacaktır. Bunun sonucu olarak hem çalışanlar işsiz kalacak hem de Bilecik'in turizm ve ekonomik hayatı ciddi zarar görecektir. Bilecik'te faaliyet gösteren otel işletmecileri olarak yetkili kurumları bu soruna acilen çözüm bulmaya davet ediyor, yangın güvenliği açısından gerekli tedbirleri yerine getiren işletmelerin mağdur edilmemesi gerektiğini kamuoyunun dikkatine saygıyla sunuyoruz" ifadelerini kullandı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede’nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı Tacizden hapis cezası alan Hasbi Dede'nin telefonundan mide bulandıran yazışmalar çıktı
İran: Yüzde 40’ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir İran: Yüzde 40'ı kara ve koridor yollarına aktarılabilir
Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı Otomobili alev alan sürücü gözyaşlarını tutamadı
13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı 13 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 31 kişi tutuklandı
İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti İnşaatta kafasına mutfak tüpü düşen işçi hayatını kaybetti
Netanyahu’dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze’yi Youtube’den izleyecekler Netanyahu'dan Sumud aktivistlerine skandal sözler: Gazze'yi Youtube'den izleyecekler

16:16
İran’dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD’nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
İran'dan Körfez ülkelerine tehdit: ABD'nin göstermelik üsleri sizi koruyamaz
16:01
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
Sevgilisiyle bastığı en yakın arkadaşını öldüresiye dövdü
15:43
Athena Gökhan’dan Galatasaray’ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
Athena Gökhan'dan Galatasaray'ın küfürlü bestesine olay yorum: Benim için şeref
15:18
İran, ABD’ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
İran, ABD'ye son teklifini Pakistanlı arabulucularla gönderdi
15:05
Fuze filminin “sarı filtreli“ İstanbul sahneleri tepki çekti
Fuze filminin "sarı filtreli" İstanbul sahneleri tepki çekti
14:53
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
Okullarda müfredata zorunlu bir ders daha ekleniyor
