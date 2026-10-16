Bilecik'te konut satışları Eylül 2026'da yıllık yüzde 27,9 gerileyerek 315'e indi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2026 Eylül ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27,9 oranında azaldı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2026 Eylül ayında, 2025 Eylül ayına göre yüzde 27,9 oranında azalarak 315 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2026 Eylül ayında konutların 165 adedi ilk defa (ilk el satış), 150 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 315 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,0 oranında azalarak 54 adet, diğer satışlar ise yüzde 30,8 oranında azalarak 261 adet olarak gerçekleşti. Bilecik'te ipotekli satış yapılan 54 konutun 22 adedi ilk satış, 32 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2026 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 azalarak 142 bin 390 oldu.