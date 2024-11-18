Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 74,8 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 74,8 Arttı

2024 Ekim'de Bilecik'te konut satışları, geçen yıla göre yüzde 74,8 artarak 360 adete ulaştı.

18.11.2024 11:42
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan verilere göre; Bilecik'te 2024 Ekim ayında konut satışı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 74,8 oranında arttı.

TÜİK'ten edinilen bilgiye göre, Bilecik genelinde konut satışları 2024 Ekim ayında, 2023 Ekim ayına göre yüzde 74,8 oranında artarak 360 adet oldu. Bilecik'te konut satışlarında 2024 Ekim ayında konutların 152 adedi ilk defa (ilk el satış), 208 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Bilecik'te satışı yapılan 360 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 113,6 oranında artarak 47 adet, diğer satışlar ise yüzde 70,1 oranında artarak 313 adet olarak gerçekleşti.

Bilecik'te ipotekli satış yapılan 47 konutun 13 adedi ilk satış, 34 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları 2024 Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 76,1 artarak 165 bin 138 oldu. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Konut Satışları Yüzde 74,8 Arttı - Son Dakika

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