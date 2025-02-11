Bilecik'te simit, poğaça ve ekmek fiyatları zamlandı.
Bilecik'te fırıncı ve simitçilerin Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliğine zam talebi kabul edildi. Kentte 100 gramı 12,5 TL'ye satılan simit, 15 TL, 80 gram poğaça da 12,5 TL'den 15 TL'ye çıktı. Ayrıca 10 TL'den satılan 200 gram ekmek fiyatı 12,5 TL olurken, 240 gram ekmek fiyatı ise, 15 liraya olarak onaylandı. - BİLECİK
Son Dakika › Ekonomi › Bilecik'te Simit ve Ekmek Fiyatlarına Zam - Son Dakika
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