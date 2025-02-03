Bilecik'te Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimi - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimi

Bilecik\'te Sokak Hayvanları İçin Mama Üretimi

Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde, bayat ekmekler ve yemek atıkları işlenerek kedi ve köpekler için mama üretiliyor. Her gün yüzlerce kilogram mama üreten tesis, sokak hayvanlarına ve yaban hayvanlarına hizmet veriyor.

03.02.2025 11:01  Güncelleme: 11:04
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Bilecik Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne bağlı mama Üretim Tesisinde gerçekleştirilen çalışma ile bayat ekmekler ve yemek atıkları, kedi ve köpekler için mamaya dönüştürülüyor.

Sokak hayvanları yanı sıra birçok yaban hayvanının da tedavi ve rehabilitasyon hizmeti aldığı merkeze bağlı Mama Üretim Tesisi'nde her gün yüzlerce kilogram mama üretiliyor. Bilecik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Görevlisi Veteriner Hekim Mehmet Umut Ünal yaptıkları üretim hakkında bilgiler verdi. Başta lokanta ve restoran olmak üzere birçok noktadan toplanan bayat ekmek ve yemek artıklarının belirli işlemlerden geçirildiğini kaydeden Veteriner Hekim Ünal, "Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezinde can dostlarımıza en güzel hizmeti vermeyi sürdürüyoruz. Bunun yanında faaliyetlerimiz kapsamında ayrıca mama üretim tesisinde mama üretiyoruz. Arkadaşlarımız tarafından her gün toplanan bayat ekmek ve yemek artıkları tesisimizde önce karıştırma daha sonra ısı işleminden geçiriliyor. Daha sonra da kurutulma işleminden sonra pelet halinde paketleniyor. Yaş ve kuru mama şeklinde hazırladığımız mamaları, güvenle can dostlarımıza veriyoruz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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