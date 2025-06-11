Bilecik'te Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeniden Etiketleme Şoku - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeniden Etiketleme Şoku

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11.06.2025 11:11  Güncelleme: 11:32
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Bilecik\'te Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeniden Etiketleme Şoku
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Bilecik'te düzenlenen 'Kuymak Festivali'nde yapılan denetimlerde son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerlerine yeni etiketler basıldığı tespit edildi. Zabıta ekipleri, boğa resmi ile tavuk sucuğu satışına da müdahale etti.

Böyle sahtekarlık görülmedi

Son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yeniden etiket bastılar, tavuk sucuğunu boğa resmi koyarak sattılar

Etiket altında etiket gören zabıta şok oldu

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev;

"Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapmışlar"

BİLECİK - Bilecik'te düzenlenen 'Kuymak Festivali'nde denetim yapan zabıta ekipleri, son kullanma tarihi geçiş ürünlerin üzerinde yeniden etiket basılarak satıldığını belirledi.

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Kapalı Pazar Alanında Bilecik Karadenizliler Derneği tarafından düzenlenen 'Kuymak Festivali'ne zabıtanın yaptığı denetimler damga vurdu. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu talimatıyla Zabıta Amiri Özgür Özmen ve ekibi halktan gelen 'Açıkta ürün satılıyor' şikayetleri üzerine harekete geçti. Ekipleri yaptıkları denetimde açıkta satılan dolma, sarma, salça, etiketsiz ürünleri tek tek kaldırırken, Zabıta Amiri Özgür Özmen, Beypazarı Kurusu üzerinde bir farklılık tespit etti. Ürünün üzerindeki etiketin üzerinde bir etiket daha olduğu anlayan Özmen hemen etiketi kaldırdı. Etiketin altında başka bir etiket olduğu ve üzerinde ürünün geçmiş olan son kullanma tarihini gören ekipler adeta şok oldu. Bir sucuk standında ise, logosunda boğa resmi olan sucuklarından danadan değil tavuktan yazıldığı görünce hemen satıcıyı uyardılar. Vatandaşları boğa resmini görüp dana sucuğu sanmalarını yönünde uyarılar yapan ekipler, sucukların önüne tavuk sucuğu yazdırdılar.

"Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapmışlar"

Yapılan denetimler sonrası vatandaşları uyaran Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, "Bilecik'te geçtiğimiz günlerde yapılan 'Kuymak Festivali'nde satışa sunulan ürünlerin üzerinde barkodunda piliç eti yazmasına rağmen satış reyonun arkasında amblemlerde dana, boğa resminin bulunmasıydı. Tabi ki vatandaşımız bu konuda fazla bilgiye sahip olmadığından dolayı buradaki dana resmini görüp aldığı sucuğu dana etinden olduğunu düşünebilir. Biz bunları tespit ettik, bu ürünlerle ilgili burada piliç eti yazdığını ve mutlaka bu reyonların önüne piliç etinden yapılmıştır deyip fiyatların etiketlerini de buna göre uyması gerektiğini belirttik. Açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Var olan son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak bu ürünlerin son kullanma tarihinin ileri bir tarihe atıldığını gördük. Bu şekilde yapılmış tüm ürünlerde üzerine yeniden etiketlendirme yapılarak son kullanma tarihi geçmiş ürünlere el konuldu, imha edildi. Ayrıca açıkta bulunan tüm ürünler kaldırıldı. Vatandaşımızın verdiği ücreti tam karşılığını alması için tüm önlemler alınarak vatandaşımızın bu konuda edilmeye çalışıldı. Vatandaşlarımızın aldıkları ürünlerin içeriğine bakmalarına, son kullanma tarihine bakmalarına ve ödedikleri gramajın doğru olup olmadıklarına dikkat etmelerine önemle tavsiye ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Bilecik, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Zabıta, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Tarihi Geçmiş Ürünlere Yeniden Etiketleme Şoku - Son Dakika

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