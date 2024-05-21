Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı

Bilecik\'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978\'e ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Nisan ayı sonu itibariyle 82 bin 978'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, kamyonet, traktör, motosiklet, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da bulunmaktadır. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 561 bin 690'a ulaşmıştır.

21.05.2024 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 646 adet artarak, 82 bin 978'e ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 378 adeti otomobil, 13 bin 712 adeti kamyonet, 12 bin 208 adeti traktör, 12 bin 898'i motosiklet, 3 bin 381 adeti kamyon, bin 44 adeti minibüs, 976 adeti otobüs, 381 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 29 milyon 561 bin 690'a ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Motosiklet, Bilecik, Ulaşım, Trafik, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:33 Maliye’den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza Maliye'den vergi kaçıran 2 firmaya 7 milyar liralık rekor ceza
10:03 İran halkı Reisi’yi son yolculuğuna uğurluyor Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt İran halkı Reisi'yi son yolculuğuna uğurluyor! Cenazede tüyleri diken diken eden ağıt
09:46 İbrahim Reisi’nin cenaze töreninden ilk görüntüler İzdiham yaşanıyor İbrahim Reisi'nin cenaze töreninden ilk görüntüler! İzdiham yaşanıyor
08:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 yılı doğum istatistiklerine dikkat çekti: Türkiye için endişe verici
08:37 Reisi’nin ölümü sonrası İran’da halef tartışmaları Hamaney’in koltuğu için en güçlü aday oğlu Reisi'nin ölümü sonrası İran'da halef tartışmaları! Hamaney'in koltuğu için en güçlü aday oğlu
10:32 DolarTL yatay seyirle işlem görüyor Dolar/TL yatay seyirle işlem görüyor
10:23 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde stad müdürüne saldıran 5 kişi hakkında işlem başlatıldı
10:08 Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde Altının gram fiyatı 2.500 lira seviyesinde
09:42 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti 17 Yaşındaki Rapçi Silahla Oyun Oynarken Hayatını Kaybetti
09:40 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray maçı öncesi futbolcularla toplantı yaptı
09:23 Reisi’nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru Reisi'nin öldüğü helikopter kazasıyla ilgili yanıt bekleyen 2 soru
09:16 Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü Ayhan Bora Kaplan davası müştekisinden çarpıcı iddia: Sinan Ateş, silah kaçakçılığını bildiği için öldürüldü
09:13 Hak mahrumiyeti olan Ali Koç’un RAMS Park’a nasıl geldiği ortaya çıktı Hak mahrumiyeti olan Ali Koç'un RAMS Park'a nasıl geldiği ortaya çıktı
08:53 20 gün önce baba olmuştu Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı 20 gün önce baba olmuştu! Taksici, aracına aldığı yolcu tarafından 20 yerinden bıçaklandı
08:39 Survivor All Star’da eleme Nagihan adaya veda etti Survivor All Star'da eleme! Nagihan adaya veda etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2024 11:04:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 82 bin 978'e ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement