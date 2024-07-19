Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 336'ya ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 610 adet artarak, 84 bin 336'ya ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 733 adeti otomobil, 13 bin 805 adeti kamyonet, 13 bin 700'ü motosiklet, 12 bin 275 adeti traktör, 3 bin 408 adeti kamyon, bin 54 adeti minibüs, 980 adeti otobüs, 381 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701'e ulaştı. - BİLECİK