Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 84 Bin 336'ya Ulaştı - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 84 Bin 336'ya Ulaştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Haziran ayı sonu itibariyle 84 bin 336'ya ulaştı. Bilecik'teki taşıtların çoğunluğunu otomobiller oluştururken, kamyonet, motosiklet, traktör, kamyon, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar da bulunmaktadır. Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı 29 milyon 987 bin 701'e ulaşmıştır.

19.07.2024 17:21
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 84 bin 336'ya ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Haziran ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 610 adet artarak, 84 bin 336'ya ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 38 bin 733 adeti otomobil, 13 bin 805 adeti kamyonet, 13 bin 700'ü motosiklet, 12 bin 275 adeti traktör, 3 bin 408 adeti kamyon, bin 54 adeti minibüs, 980 adeti otobüs, 381 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 29 milyon 987 bin 701'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 84 Bin 336'ya Ulaştı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 84 Bin 336'ya Ulaştı - Son Dakika
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