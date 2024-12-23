Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 87 Bin 951 - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 87 Bin 951

TÜİK verilerine göre Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım sonu itibarıyla 87.951 oldu.

23.12.2024 12:13
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 951'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 478 adet artarak, 87 bin 951'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 39 bin 833 adeti otomobil, 15 bin 700'ü motosiklet, 14 bin 62 adeti kamyonet, 12 bin 454 adeti traktör, 3 bin 417 adeti kamyon, bin 99 adeti minibüs, 993 adeti otobüs, 393 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698'e ulaştı. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 87 Bin 951 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 87 Bin 951 - Son Dakika
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