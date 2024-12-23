Ekonomi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 87 bin 951'e ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Kasım ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 478 adet artarak, 87 bin 951'e ulaştı.

Bilecik'teki taşıtların 39 bin 833 adeti otomobil, 15 bin 700'ü motosiklet, 14 bin 62 adeti kamyonet, 12 bin 454 adeti traktör, 3 bin 417 adeti kamyon, bin 99 adeti minibüs, 993 adeti otobüs, 393 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 31 milyon 67 bin 698'e ulaştı. - BİLECİK