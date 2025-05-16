Bilecik'te Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 90 Bini Geçti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Bilecik'te trafiğe kayıtlı araç sayısı 90 bin 279'a ulaştı.

TÜİK' ten edinilen bilgiye göre, Nisan ayı sonu itibari ile trafiğe kayıtlı toplam araç sayısı bir önceki aya göre 268 adet artarak, 90 bin 279'a ulaştı. Bilecik'teki taşıtların 41 bin 68 adeti otomobil, 16 bin 921'i motosiklet, 14 bin 258 adeti kamyonet, 12 bin 523 adeti traktör, 3 bin 438 adeti kamyon, bin 105 adeti minibüs, bin 15 adeti otobüs, 401 adeti ise özel amaçlı taşıtlar oluşturuyor.

Ülke genelinde ise trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Nisan ayı sonu itibarıyla 31 milyon 976 bin 478'e ulaştı. - BİLECİK