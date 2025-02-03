Bilecik'te Yeni Güneş Enerji Santrali Kuruldu - Son Dakika
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Ekonomi

Bilecik'te Yeni Güneş Enerji Santrali Kuruldu

CW Enerji, Bilecik'te 1672,6 kWp gücünde GES kurulumunu tamamladı, 955 bin kg CO2 salımı önlenecek.

03.02.2025 12:47
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CW Enerji, Bilecik'te faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1672,6 kilovatpik gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulumunu tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu GES ile yılda yaklaşık 144 ağacın atmosferden uzaklaştırdığı miktara eşit olan 955 bin 736 kilogram karbondioksit salımı önlenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen CW Enerji Üst Yöneticisi (CEO) Volkan Yılmaz, dünyada temiz enerji kaynaklarına yönelimin giderek arttığını belirterek, "Ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı son yıllarda önemli bir ivme kazandı. Güneş enerjisine de ilgi oldukça fazla. GES'ler yenilenebilir enerjiye geçisin hızlanmasında önemli bir rol üstleniyor." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Türkiye'de güneş enerjisinden faydalanan firmaların arttığına işaret ederek, "CW Enerji olarak, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması ve çevreye duyarlı enerji üretiminin artması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kurulumunu tamamladığımız her bir güneş enerji santrali firmaların enerji ihtiyacını karşılıyor, elektrik giderlerinin azalmasına katkı sağlıyor ve aynı zamanda çevreye olan olumlu katkısıyla da dikkat çekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Proje planlama, projelendirme, finans ve uygulama ile kurulum sonrası teknik bakım ve onarım konularında firmalara destek olduklarını ifade eden Yılmaz, bu çerçevede Bilecik'te faaliyet gösteren bir firmanın çatısına 1672,6 kilovatpik gücünde GES kurulumunu tamamladıklarını aktardı.

Yılmaz, bu tür projelerin Türkiye'nin yenilenebilir enerji hedeflerine ulaşmasında kritik rol oynadığını ve dışa bağımlılığı azaltmaya katkı sağladığını belirtti.

Kaynak: AA

Türkiye, Bilecik, Enerji, Güneş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'te Yeni Güneş Enerji Santrali Kuruldu - Son Dakika

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