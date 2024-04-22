Bilecik\'te Yerli Karpuz Beklentisi

Türkiye'nin yıllık 300 bin tonla önemli miktarda karpuz üretimi yapılan Bilecik'te halk, yerli ürünün çıkmasını bekliyor.
Satıcı Mustafa Yıldız, şuan tezgahları İran karpuzun tezgahları süslediği belirterek, "İran karpuzlarımız biraz şu an pahalı. Tezgahlarda şu an daha dilim olarak satılıyor. Ama Osmaneli karpuzu çıktığı zaman bu fiyatlarımız ucuzlayacak. Bilecik'in Osmaneli ilçesi ağırlıklı olmak üzere il genelinde her yıl yaklaşık 300 bin ton karpuz üretiliyor. Yerli karpuzumuzun 2, 2 buçuk ay sonra tezgahlardaki yerini alacak" dedi. - BİLECİK
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Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan 'Okulda Çiftlik' Projesi çerçevesinde Adana'da öğrencilerle birlikte okul bahçesine meyve fidanı dikimi gerçekleştirildi. Proje, çocukların bitkisel ve hayvansal üretimi öğrenmelerini ve tarımla buluşmalarını amaçlamaktadır. Sarıçam Kaymakamı Murtaza Dayanç ve İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, öğrencilerle birlikte fidan dikimi etkinliğine katıldılar.
Almanya'nın önde gelen 10'u aşkın şirketinin üst düzey yetkilileri, Çin'in Chongqing kentini ziyaret etti. Yöneticiler, kentle daha fazla işbirliği yapma beklentilerini dile getirdi ve Chongqing'in Çin'in en büyük sanayi kümelerinden biri olduğunu vurguladı. BMW yetkilisi ise Chongqing'in büyük bir müşteri potansiyeline sahip olduğunu belirterek işbirliklerini sürdüreceklerini ifade etti.
Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Bağları, dolu ve iri yağmurlardan korunmak için örtü altına alınıyor. Üzüm üreticileri, naylon tül ile bağlarını örtme çalışmalarına devam ediyor. Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, değişen iklim şartları nedeniyle bağların örtünmeye başladığını ve temmuz ayının 15'inden sonra yüzde 80'den fazlasının örtü altında olacağını belirtti.
Denizli, kekik ekim alanlarının yüzde 91,2'sine sahip olarak Türkiye'nin kekik üretiminin yüzde 89.6'sını karşılıyor. Denizli Kekiği, dünya pazarında önemli bir yer tutuyor ve pek çok ülkeye ihraç ediliyor.
11. Uluslararası Aydın Tarım Gıda ve Hayvancılık Fuarı'nda Avrupa Birliği tescilli Aydın Memecik Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması Ödül Töreni düzenlendi. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, yarışmaya katılan firmalara teşekkür ederek Aydın Memecik Zeytinyağı'nın bilinirliğini arttırmayı hedeflediklerini belirtti. Yarışmada dereceye giren firmalara ödülleri takdim edildi.
Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli orman mühendisleri ve 120 kişilik çalışma ekibi tarafından her yıl 50 türde 3 milyon fidan yetiştirilmektedir. Müdürlük, bölgeye uyumlu birçok türde fidan ve bitki yetiştirmekte ve tür koruma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca, fidanlık müdürlüğü personeli tarafından yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda her yıl çok sayıda fidan ve bitki çeliği toprakla buluşturulmaktadır.
Bankaların kredi kartı komisyonlarının artması nedeniyle işletme ve firma sahipleri, IBAN ile ödeme kabul etmeye başladı. Uzmanlar, IBAN ile yapılan ödemelerde açıklama yapmanın önemini vurgulayarak, eksik veya yanlış açıklama yapılmaması durumunda sorunlar yaşanabileceğini belirtti. Ayrıca, Maliye Bakanlığı'nın IBAN ile ödeme alan işyerleriyle ilgili bir çalışma yaptığı ve bu konuda cezai müeyyide uygulanabileceği ifade edildi.
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