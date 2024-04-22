Bilecik\'te Yerli Karpuz Beklentisi

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü'nde Her Yıl 50 Türde 3 Milyon Fidan Yetiştiriliyor

Diyarbakır Orman Fidanlık Müdürlüğü AR-GE biriminde görevli orman mühendisleri ve 120 kişilik çalışma ekibi tarafından her yıl 50 türde 3 milyon fidan yetiştirilmektedir. Müdürlük, bölgeye uyumlu birçok türde fidan ve bitki yetiştirmekte ve tür koruma ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca, fidanlık müdürlüğü personeli tarafından yoğun ve titiz çalışmalar sonucunda her yıl çok sayıda fidan ve bitki çeliği toprakla buluşturulmaktadır.