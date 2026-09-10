Bilecik'teki Yaşayan Miras Şöleni'nde ebru sanatçısı Çelik ilgi odağı oldu - Son Dakika
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Bilecik'teki Yaşayan Miras Şöleni'nde ebru sanatçısı Çelik ilgi odağı oldu

Bilecik\'teki Yaşayan Miras Şöleni\'nde ebru sanatçısı Çelik ilgi odağı oldu
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Bilecik'te düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'nde yurdun dört bir yanından gelen unutulmaya yüz tutmuş meslek erbapları hünerlerini sergiledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki şölende en ilgi çekeni Bursa'dan gelen ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik oldu.

Büşra Sayi Çelik, lisede okurken 2018 yılında yolunun kesiştiği bir öğretmeni sonrası ebru sanatıyla uğraşmaysa başladı.

Bilecik'te düzenlenen Yaşayan Miras Şöleni'nde yurdun dört bir yanından gelen unutulmaya yüz tutmuş meslek erbapları hünerlerini sergiledi. Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezindeki şölende en ilgi çekeni Bursa'dan gelen ebru sanatçısı Büşra Sayi Çelik oldu. Büşra Sayi Çelik, ebru sanatına lise yıllarında başladığını ve üniversite yıllarımda da devam ettiğini anlatarak, "2018 yılında hocam Alparslan Babaoğlu ile yollarımız kesişti. O zamandan beri kendisiyle çalışmalarımı sürdürmekteyim. Ebru sanatı, görünüşte insanların sonuç odaklı baktığı için kolay bir sanat gibi geliyor. Ortaya çıkan eseri gördüklerinde kolay yapıldığını düşünüyorlar. Ancak bunun ön hazırlık kısmı oldukça zahmetli. Malzemelerimizin hazırlanması, çoğu doğal olan malzemelerin kıvamının tutturulması gibi süreçler zaman alıyor. Bunları tamamladıktan sonra belli kaideler doğrultusunda çalışmalarımızı yapıyoruz" dedi.

"İnsanlar izlerken gözlerindeki merakı görüyoruz"

Büşra Sayi Çelik son olarak, "Ebru sanatını, yoğunlaştırılmış bir sıvının üzerinde boyaların yüzdürülmesi olarak tanımlayabiliriz. Kullandığımız malzemeler tamamen doğal. Büyükbaş hayvanın sığır ödünü kaynatıp boyalara damlatarak, boyaların suyun yüzeyinde açılmasını sağlıyoruz. Daha sonra bu desenleri kağıda tatbik ediyoruz. Ortaya çıkan eserleri cilt sanatında, kitap ayracında, pervazlarda ya da duvarlarımızı süsleyen tablolar olarak değerlendirebiliyoruz. İnsanlar izlerken gözlerindeki merakı görüyoruz. Özellikle işlemin suyun yüzeyinde yapılması ayrı bir ilgi uyandırıyor. Ardından desenin hiç bozulmadan kağıda nasıl geçtiğini merak ediyorlar. Bu süreç özellikle özel çocukların da çok ilgisini çekiyor. Ebru sanatı gerçekten seviliyor. Saatlerce teknenin başında vakit geçiriyoruz ve zamanın nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz " ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

Şeyh Edebali, Bilecik, Ekonomi, Kültür, Bursa, Miras, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bilecik'teki Yaşayan Miras Şöleni'nde ebru sanatçısı Çelik ilgi odağı oldu - Son Dakika

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