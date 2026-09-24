Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de barbunya hasadına katıldı, 4 bin 500 ton bekleniyor - Son Dakika
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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de barbunya hasadına katıldı, 4 bin 500 ton bekleniyor

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Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli\'de barbunya hasadına katıldı, 4 bin 500 ton bekleniyor
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Bilecik'te 3 bin 700 dekar alanda barbunya hasadı başladı, bu yıl ortalama 4 bin 500 ton hasat bekleniyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli'deki hasada katılarak üreticilerle buluştu, üretimin yaklaşık 3 bin tonu Osmaneli'den karşılanıyor.

Bilecik'te 3 bin 700 dekar alanda üretilen barbunyanın hasadı başladı.

Bilecik'in Osmaneli ilçesi Oğulpaşa Köyü'nde barbunyanın hasadı başlarken, 3 bin 700 dekar alanda dikilen barbunyada bu yıl ortalama 4 bin 500 ton hasat bekleniyor. Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli ilçesi ile Oğulpaşa Köyü'nde barbunya hasadına katılarak üreticilerimizle bir araya geldi. Sözer, "İlimizde taze barbunya üretimi de önemli bir yer tutuyor. 3 bin 700 dekar alanda yıllık ortalama 4 bin 500 ton taze barbunya üretilirken, bunun yaklaşık 3 bin tonu 2 bin 850 dekar üretim alanıyla Osmaneli ilçemizden karşılanıyor. Özellikle Osmaneli ve Oğulpaşa Köyü, elverişli toprak yapısı ve iklim koşullarıyla kaliteli barbunya yetiştiriciliğinde öne çıkıyor" dedi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Bilecik Valisi Sözer, Osmaneli'de barbunya hasadına katıldı, 4 bin 500 ton bekleniyor - Son Dakika
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