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Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır" - Son Dakika

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır"

13.01.2022 23:13
Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır"

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, "Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alınarak, tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır" dedi.

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Ahmet Sevinen, "Tarım sektörünün stratejik önemi göz önüne alınarak, tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır" dedi.

Ahmet Sevinen, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılının Türkiye'de neredeyse tüm sektörler için oldukça zor geçen bir yıl olduğunu ve tarım sektörünün de bu zorluk ve olumsuzluklardan etkilendiğini kaydetti. Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmasını isteyen Sevinen, "Elektrikte uygulanmakta olan yüzde 18 KDV oranı, artan maliyetler karşısında ezilen çiftçilerimiz için yüzde 1'e indirilmelidir. Elektrik mutlaka desteklenmeli, tarifede yüzde 50'ye varan ciddi bir indirim yapılmalıdır. Önümüzdeki sulama sezonunda geçmiş yıllardaki sorunları yaşamamak için acil bir çalıştay oluşturulup elektrik dağıtım planlaması ve üretim modeli hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Diğer önemli bir girdinin ise mazot olduğunu kaydeden Sevinen, "Tarımın bu en önemli girdisi, 2022 yılının daha en başında 11 lira 56 kuruştan 13 lira 83 kuruşa çıktı ve 1 litre mazot 1 doları geçti. Girdi maliyetlerinden kaynaklı olarak zor günler yaşayan ülkemizdeki ve bölgemizdeki çiftçilerimiz, gübre zamları ile birlikte daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalmıştır" dedi.

"Fiyatların adil bir kar düzeyine getirilmesi sağlanmalıdır"

Gübre fiyatlarının yarısının devlet tarafından destek olarak verilmesini talep eden Sevinen, "Gübre piyasasının istikrarsızlığından yaralanarak haksız kazanç elde eden bazı firmaların ve dağıtıcıların Ticaret Bakanlığınca denetlenerek piyasa fiyatlarının düzenlenmesi açısından gübre fiyatlarını maliyet ve onun üzerine adil bir kar düzeyine getirmeleri sağlanmalıdır. Bu bağlamda gübre üreten ve ithal eden tüm sektörün dünya gübre fiyatlarının yüksekliği karşısında üreticilerin gübreye taleplerini haksız kazanca dönüştürme çabasına girmemeleri gerekiyor" dedi.

Sevinen, tarımsal üretimi arttırmak, maliyeti düşürmek ve çiftçiyi ayakta tutmak için tarımsal desteklerin arttırılması gerektiğini savunarak, çiftçinin en büyük girdi maliyetleri olan gübre, mazot, elektrik, yem ve ilaç maliyetlerinin makul seviyeye düşürülmesi gerektiğini anlattı. - BİLECİK

Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır

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Ziraat Odası, Bilecik, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: 'Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Bilecik Ziraat Odası Başkanı Sevinen: "Tarıma pozitif ayrımcılık yapılmalıdır" - Son Dakika
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