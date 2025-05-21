Bilfen Üsküdar\'dan Epilepsi Cihazı Ödülü

Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri epilepsi hastaları için geliştirdikleri cihaz projeleriyle "GençBizz" girişimcilik programında "Yılın Girişimi" seçildi.

Bilfen'den yapılan açıklamaya göre, Bilfen Üsküdar Fen Lisesi öğrencileri kurdukları "CODEX" adlı şirket ile Genç Başarı Vakfı tarafından her yıl düzenlenen "GençBizz" girişimcilik programına katıldı.

Öğrencilerden Beren Eşsizoğlu, Alp Yaşar Koçoğulları, Miray Yıldız, Beren Topuz, Cem Efe Acır, Zeynep Özgü Şen ve Naz Özcan, 1500'den fazla girişimin yarıştığı "GençBizz Girişimcilik Programı"nda, "Epilepsi Nöbeti Sırasında Hastanın Konumunu ve Sağlık Verilerini Takip Edebilen Sensör Tabanlı Cihaz" projesiyle "Yılın Girişimi" seçilerek birincilik ödülünü kazandılar.

Elde edilen başarıyla öğrenciler Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 1-4 Temmuz arasında düzenlenecek GEN-E Avrupa Girişimcilik Festivali'nde Türkiye'yi temsil edecek.

Avrupa'nın en büyük genç girişimcilik organizasyonlarından biri olan etkinlikte, Bilfenli öğrenciler girişimlerini uluslararası yatırımcılara, jüri üyelerine ve girişimcilik ekosistemine tanıtma fırsatı yakalayacak.

Cihaz hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor

Öğrenciler, özgün ve toplumsal fayda odaklı projeleriyle yalnızca teknolojiyi değil, empatiyi de merkeze alan bir yaklaşımla hareket ediyor. TEKNOFEST 2024 İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nda da finalist olan ekip, projelerini daha da geliştirerek CODEX adlı genç girişim şirketlerini kurdu.

CODEX ekibi, epilepsi nöbetleri sırasında hastaların konumunu ve sağlık verilerini geliştirdikleri cihazla takip edebiliyor. EEG (elektroensefalografi) verilerini ölçen sistem, özel olarak tasarlanmış bir şapkanın içine entegre edildi. Ayrıca cihaz, epilepsi nöbeti sırasında yaşanabilecek bayılma veya düşme durumlarını algılayabilmek için ivmeölçer, nabız oksimetresi ve vücut sıcaklığı sensörlerini de içeriyor. Tüm bu veriler, senkronize biçimde bir mobil uygulama üzerinden hasta yakınlarına anlık olarak iletiliyor. Cihaz, nöbet sırasında çevredekileri uyaran sesli bir sinyal de vererek, hastaya en kısa sürede müdahale edilmesini sağlıyor.