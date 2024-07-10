BinBin, halka arz başvurusunda bulundu - Son Dakika
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Ekonomi

BinBin, halka arz başvurusunda bulundu

BinBin, halka arz başvurusunda bulundu

Mikro mobilite ve akıllı şehir teknolojileri şirketi BinBin, halka arz başvurusunda bulunduğunu duyurdu. BinBin, yeni yatırımlar yaparak teknoloji altyapısını güçlendirmeyi ve hizmet ağını genişletmeyi hedefliyor. Şirket, Türkiye'de ve uluslararası alanda mikro mobilite sektöründe öncü konumunu daha da pekiştirmeyi amaçlıyor.

10.07.2024 11:23
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Mikro mobilite ve akıllı şehir teknolojileri şirketi BinBin, halka arz başvurusunda bulundu. Şirket, başvuruda bulunduğunu Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan (KAP) yaptığı açıklama ile duyurdu.

1000 Yatırımlar Holding'in yüzde 89 hissesine sahip olduğu BinBin, halka arz başvurusunda bulundu. 1000 Yatırımlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Abdik, konuyla ilgili olarak "BinBin'in halka arz süreci, şirketin şeffaflık, güven ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda büyümesini destekleyecek önemli bir adım. Halka arz, BinBin'in yeni yatırımlar yaparak teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve hizmet ağını genişletmesi için önemli bir fırsat sunuyor. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız. Çevre dostu ve yenilikçi çözümleriyle şehir içi ulaşımı dönüştürmeye devam ederken, yatırımcılarımızın desteğiyle birlikte mikro mobilite sektöründe öncü konumumuzu daha da pekiştireceğimize ve uluslararası pazarlarda daha da güçlü bir varlık göstereceğimize inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

2019 yılında kurulan BinBin, kısa süre içinde Türkiye'nin dört bir yanında ve yurt dışında sunduğu e-scooter kiralama hizmetleri ile mikro mobilite alanında öncü konumda bulunmaktadır. 25.000'den fazla e-scooter ile yaklaşık 4 milyon kullanıcıya sahip BinBin; İstanbul, Konya, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya gibi büyük şehirlerde sağladığı hizmetlerle günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. Türkiye'deki başarılarının yanı sıra, Bulgaristan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya ve son olarak geçen hafta operasyonlarına başladığı Arnavutluk'taki operasyonları ile uluslararası alanda da güçlü bir varlık göstermektedir.

Kaynak: DHA

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