BinBin Halka Arzı 3-4 Ekim'de - Son Dakika
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Ekonomi

BinBin Halka Arzı 3-4 Ekim'de

BinBin Halka Arzı 3-4 Ekim\'de

Mikromobilite şirketi BinBin, Bulls Yatırım liderliğinde halka arz ediyor. Hedef 1.56 milyar TL.

02.10.2024 17:17
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BİN Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş (BinBin) Bulls Yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Halka arz 3-4 Ekim tarihlerinde BINBN.HE koduyla 'Borsada Satış' yöntemi ile gerçekleştirilecek. Her geçen gün büyüyen, yenilikçi bir teknoloji şirketi haline geldiklerini belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, "Çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa'da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen bu sektörden daha fazla pay almayı istiyoruz. Halka arz, BinBin'in teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve uluslararası pazarlardaki varlığını pekiştirmesi için önemli bir fırsat. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

Mikromobilite şirketi BinBin halka arz ediliyor. Bulls Yatırım liderliğinde 3-4 Ekim tarihlerinde 'Borsada Satış' yöntemiyle pay başına 91,85 TL sabit fiyatla gerçekleşecek arza BINBN.HE koduyla katılım sağlanabilecek. Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri'nin çıkarılmış sermayesinin 100 milyon TL'den 112 milyon TL'ye yükseltilmesi nedeniyle 12 milyon TL nominal değerli paylar sermaye artırımı şeklinde ve 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.'nin sahip olduğu 4 milyon 750 bin TL nominal değerli paylar, Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Altun Capital Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 25 bin TL nominal değerli paylar ve Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. BİNBİN Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun sahip olduğu 225 bin TL nominal değerli paylar ortak satışı şeklinde satışa sunulacak. Toplamda 17 milyon TL nominal değerli payın halka arz büyüklüğünün 1 milyar 561 milyon 450 bin TL olması hedefleniyor. Halka arz sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 15,18 olarak gerçekleşmesi planlandı.

'2026'YA KADAR FİLOMUZUN YÜZDE 30'UNU YERLİLEŞTİRMEYİ PLANLIYORUZ'

Kısa mesafeli yolculukları eğlenceli hale getirirken, sürdürülebilir ve ekonomik bir ulaşım alternatifi sunduklarını belirten BinBin Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Abdik, "2019 yılında üniversite kampüslerinde başladığımız operasyonlarımızı 2020 yılı itibarıyla şehirlere taşımaya başladık. Çevreye duyarlı teknolojiler geliştirerek karbon salınımını azaltmayı ve sürdürülebilir ulaşımı yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Bugün yurt içinde İstanbul, Konya, Antalya, Eskişehir, Samsun, Adana, Kocaeli, Bursa, Gaziantep, Uşak ve Sakarya'da hizmet veriyoruz. Mikromobilite alanında yurt dışına açılan ilk Türk şirketi olarak Arnavutluk, Bulgaristan, Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da faaliyetlerimize devam ediyoruz. Filomuzun yüzde 87,20'si yurt içi, yüzde 12,80'i yurt dışında konumlanıyor. Filomuzdaki skuterlerin yerlileştirilmesi ve millileştirilmesi konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. 2025 yılının sonuna kadar yurt içi filomuzun yüzde 30'unu yerli skuterler ile değiştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

'ULAŞIMIN SUPER APP'İ OLMAYI HEDEFLİYORUZ'

Abdik, "2022 yılında 2,44 milyar dolar olan küresel bisiklet ve skuter kiralama pazarının, 2023-2030 tahmin döneminde yüzde 16,15'lik bir yıllık bileşik büyüme oranı ile büyüyerek 2030 yılına kadar 8,08 milyar dolara ulaşması bekleniyor. P&S Intelligence'ın araştırmasına göre ülkemizde ise elektrikli skuter kategorisi son birkaç yılda Türkiye mikromobilite pazarında en büyük paya sahip oldu. Önümüzdeki yıllarda elektrikli skuter ve bisiklet gibi mikromobilite çözümlerinin Türkiye pazarında daha yüksek büyüme oranı göstereceği tahmin ediliyor. Biz de çevreci ulaşım anlayışını Türkiye'de ve Avrupa'da uygulama konusunda öncü olmayı ve büyüyen bu sektörden daha fazla pay almayı istiyoruz. BinBin mobil uygulamamızı geliştirerek ulaşımın Super App'i olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'HALKA ARZ İLE YENİ YATIRIM FIRSATLARINI DEĞERLENDİRECEĞİZ'

Halka arzın yeni yatırım fırsatları için önemli bir adım olduğunu belirten Abdik, "Türkiye'de ve yurt dışında, uluslararası standartlarda çözümler üreten, müşteri ve çalışan memnuniyetine önem veren, çalışanlarımızın ve süreçlerimizin sürekli gelişimini odağında tutan, güvenilir ve alanında lider bir yüksek teknoloji şirketi olmak istiyoruz. Halka arz, BinBin'in teknoloji altyapısını güçlendirmesi ve uluslararası pazarlardaki varlığını pekiştirmesi için önemli bir fırsat. Halka arzla birlikte artacak öz kaynaklarımız sayesinde başta şirket alımı olmak üzere yeni yatırımları finanse etmeyi, sektörde yer alan ve oluşacak fırsatları değerlendirmeyi hedefliyoruz. Bununla beraber elde edeceğimiz geliri mevcut e-skuter filomuzun yenilenmesi ve ihtiyaç duyduğumuz diğer taşıt, cihaz alımları gibi yatırımlarda kullanmayı planlıyoruz. Yatırımcılarımızı bu heyecan verici yolculuğa ortak etmekten büyük mutluluk duyacağız" dedi.

2024'ÜN İLK YARISINDA YAKLAŞIK 363 MİLYON TL HASILAT

2024 ilk yarısında BinBin, diğer yurt dışı bağlı ortaklıkları ile birlikte 363 milyon TL hasılat elde ederek geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 20 artış gösterdi. Yine yurtdışı bağlı ortaklıkları ile 2023 yılında 674 milyon TL, 2022'de 662 milyon TL, 2021'de ise 242 milyon TL hasılat elde etmişti. 2022 yılında yüzde 173 oran ile bir önceki yıla göre oldukça yüksek bir hasılat büyümesi gerçekleştiren BinBin, 2023 yılında bu hasılatı koruyarak yılsonunda bunun üzerine yüzde 2 daha ekledi. Hem yurt içinde hem de farklı ülkelerde büyümesini sürdüren BinBin, güçlü maliyet politikası sayesinde brüt kar marjını yüzde 45 seviyesinde tutmayı başardı.

Kaynak: DHA

Teknoloji, Halka Arz, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi BinBin Halka Arzı 3-4 Ekim'de - Son Dakika

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