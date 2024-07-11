Bingöl Balı, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika
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Ekonomi

Bingöl Balı, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı

Bingöl'de yapılan çalışmalar sonucunda Bingöl Balı, Avrupa Birliği'nden coğrafi işaret tescili alarak kalitesini tescillemiştir. Bingöl Balı, Türkiye'nin 23. coğrafi işaretli ürünü ve bal alanında ise ilk ürünü olmuştur. Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta, Bingöl Balı'nın değerinin artacağını belirtmiş ve balın Türkiye'nin lideri olduğunu vurgulamıştır. Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba ise balın Avrupa coğrafi işaret sürecini tamamladığını ve tescil belgesini aldığını söyleyerek sevinçlerini dile getirmiştir. Vatandaşlar da Bingöl Balı'nın tescil almasından dolayı mutlu olduklarını ifade etmişlerdir.

11.07.2024 09:23
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Bingöl'de paydaş kurumların çalışmaları ve çabaları sayesinde coğrafi işaretli bal, Avrupa Birliğinden Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alarak kalitesini tescilledi. Bingöl Balı, Türkiye'nin 23'üncü ürünü, bal alanında ise ilk ürünü oldu.

Bingöl Valiliği koordinesinde, Bingöl Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Bingöl Arıcılar Birliği tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, Bingöl balı Avrupa Birliği'nce coğrafi işaret tescili aldı. Bingöl Balı ülkenin 23'üncü ürünü olurken, bal alanında ise ilk ürünü olarak kalitesini göstermiş oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi ürün olarak tescillenen Bingöl Balı, 'Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği' kapsamında Avrupa'ya taşındı. AB Komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan Bingöl Balı, AB Resmi Gazetesi'nde 12 Mart 2024 tarihinde ilan edildi. Üç aylık sürecin tamamlanmasıyla birlikte Bingöl Balı, 10 Temmuz 2024 tarihinde AB tarafından resmen tescil edildi.

"Bal alanında Türkiye'nin liderliğini Bingöl balı yapıyor"

Bingöl balının bayrağı zirveye taşıdığını belirten Vali Ahmet Hamdi Usta, balın değerinin daha da artacağını söyledi.

Vali Usta, "Bingöl'de göreve başladığımız günden itibaren coğrafi işaretli ürünlerimizin ekonomiye kazandırılması, bundan elde edilen gelirlerin çiftçimize büyük bir kaynak oluşturması için çalışıyoruz. Bu anlamda Bingöl balımız bizim 5 coğrafi ürünlerimizden biriydi. Biz de bunu daha da katma değerli hale getirmek için Avrupa Birliği tescil sürecine başvurduk ve yaklaşık 2 yıllık bir süreç sonunda bugün çok mutlu bir haber aldık. Bizim Bingöl balımız Türkiye'deki 23'üncü ürün, bal alanında ise ilk ürün olarak Avrupa Birliği'nden coğrafi işaretli tescil belgesi aldı. Dolayısıyla artık Bingöl balımız bu alandaki bayrağı zirveye taşıdı ve Bingöl Balı bir marka oldu. Bal alanında Türkiye'nin liderliğini Bingöl Balı yapıyor. Bu anlamda emeği geçen üniversitemize, tarım ve orman il müdürlüğümüze ve özellikle bu süreçte bütün kurallara uyarak balın tescil almasında katkı sunan arıcılarımıza, üreticilerimize ben teşekkür ediyorum. Bu Bingöl'ümüze yakışıyor. Bingöl'ümüze hayırlı ve uğurlu olsun diyorum" dedi.

Bingöl Arıcılar Birliği Başkanı Ali Aba, "Bingöl'ün bal üreticisi olarak çok mutluyuz. Sevinçli ve gururluyuz. Çünkü balımız Avrupa coğrafi işaret sürecini tamamladı ve daha önce dünya ikinciliği alan balımız Avrupa Birliği coğrafi işaret tescil belgesini aldı. İlimize ve ülkemize hayırlı olsun. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. İhracat için inşallah önümüz daha da çok açılacak" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Fırat Yıldız ise "Bingöl Balı, Avrupa'da birçok ödülü almasından sonra nihayet tescil de aldı bu yüzden mutluyuz. Bir vatandaş olarak zaten yıllardır Bingöl Balının lezzetini ve kıvamını biliyorduk. Bingöl Balının tescil alması bizleri mutlu etti" dedi. - BİNGÖL

Kaynak: İHA

Ahmet Hamdi Usta, Avrupa Birliği, Türkiye, Bingöl, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl Balı, Avrupa Birliği'nden Coğrafi İşaret Tescili Aldı - Son Dakika

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