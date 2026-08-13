Bingöl'de Basın Sektörüne İŞKUR Desteği - Son Dakika
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Bingöl'de Basın Sektörüne İŞKUR Desteği

Bingöl\'de Basın Sektörüne İŞKUR Desteği
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Bingöl'de basın sektörüne İŞKUR'dan 9 aya kadar destek sağlanacak, ardından 9 ay istihdam şartı var.

Bingöl'de basın sektörüne İŞKUR'dan 9 aya kadar destek sağlanırken, program sonrasında en az 9 ay da istihdam şartı getirildi.

Basın İlan Kurumu ile İŞKUR arasında imzalanan İşbaşı Eğitim Protokolü kapsamında, Bingöl'de faaliyet gösteren yerel gazete ve internet haber sitesi temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bingöl İŞKUR Müdürlüğü toplantı salonunda düzenlenen programda, yerel basına yönelik destek programının kapsamı, başvuru şartları ve istihdam sürecine ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Toplantıda konuşan Basın İlan Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürü Murat Yürekli, İşbaşı Eğitim Programı'nın daha önceki yıllarda da uygulandığını belirterek, yeni protokolün yerel basının istihdam yükünün azaltılması açısından önem taşıdığını söyledi. Ankara'da ilgili kurumların katılımıyla imzalanan protokolün Türkiye genelinde kayıtlı bin 75 gazete ve internet haber sitesini kapsadığını belirten Yürekli, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 7 ilde toplam 42 gazete ve internet haber sitesinin bulunduğunu ifade etti.

Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman ise program kapsamında basın sektöründe 9 aya kadar destek sağlandığını belirterek, program kapsamındaki meslek gruplarının genişletildiğini söyledi. Asistan, foto muhabiri, uzman muhabir, sorumlu yazı işleri müdürü, editör, haber editörü, sayfa editörü, internet editörü, gazete ve dergi düzeltmeni ile haber redaktörü gibi görevlerde 9 aylık İşbaşı Eğitim Programı uygulanabileceği belirtildi. Programdan yararlanacak iş yerlerinde en az 5 sigortalı çalışanın bulunması gerektiği kaydedildi.

Program süresince katılımcıların iş yerinde mesleki eğitim alacağı, iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile sağlık sigortalarının İŞKUR tarafından karşılanacağı, emeklilik priminin ise yatırılmayacağı bildirildi. 9 aylık programın ardından işverenlerden istihdam taahhüdü alınacağı ve programdan yararlanan kişinin en az 9 ay daha çalıştırılması gerektiği ifade edildi. Böylece destek kapsamında toplam 18 aylık bir istihdam sürecinin oluşturulmasının hedeflendiği belirtildi.

Programa dahil edilecek çalışanlarda ise yeni alınacak kişinin son bir yıl içerisinde aynı iş yerinde çalışmamış olması, son bir ay içerisinde sigortalı olarak çalışmamış olması ve belirlenen akrabalık şartlarını taşımaması gerektiği aktarıldı.

Toplantıya, Basın İlan Kurumu Diyarbakır Bölge Müdürü Murat Yürekli, Bingöl İŞKUR İl Müdürü Cevdet Baycuman ile kentte faaliyet gösteren yerel gazete ve internet haber sitesi temsilcileri katıldı.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Bingöl, İŞKUR, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Bingöl'de Basın Sektörüne İŞKUR Desteği - Son Dakika

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