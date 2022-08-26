Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde - Son Dakika
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Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde

26.08.2022 10:09

Bingöl ovasında silajlık mısırın hasat dönemi başlarken, üreticilerin bul yıl beklediği toplam rekoltenin 85 bin tonun üzerinde olacağı belirtildi.

Bingöl ovasında silajlık mısırın hasat dönemi başlarken, üreticilerin bul yıl beklediği toplam rekoltenin 85 bin tonun üzerinde olacağı belirtildi.

Bingöl'de kışın hayvanların kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla ekimi yapılan silajlık mısır hasadına başlandı. Kentte kurulan entegre tesis ile Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sunduğu yüzde 50 hibeli tohum desteğiyle birlikte, kent genelinde silajlık mısır üretimi de arttı. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğünün bu yıl çiftçilere vermiş olduğu yüzde 50 hibeli tohum desteğiyle de, 7 bin 500 dekarlık bir alanda mısır ekimi yapıldı.

Hasadın başladığı Garip köyünde incelemelerde bulunan Tarım ve Orman İl Müdürü Dr. Burhan Bahadır, kent genelinde beklenen rekoltenin 85 bin tonun üzerinde olduğunu bildirdi. Rekoltenin ekonomik kazancının da 85 milyon ile 100 milyon arasında olacağını tahmin ettiklerinin altını çizen Bahadır, "Bizler kaba yem maliyetlerini en aşağı indirgemek için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak projeler hazırlamaktayız. Bakanlığımız Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından bu yıl da toplamda bin 500 torba mısır tohumunu yüzde 50 hibeye dağıtarak 7 bin 500 dekarlık bir alanı desteklemiş bulunuyoruz. İlimizde 2017 yılında mısır üretim alanımız 3 bin 100 dekarlardayken 2022 yılında bu rakam 16 bin dekarlara kadar ulaşmış durumdadır. Toplam rekoltenin 85 bin ton ile 100 bin ton arasında olmasını bekliyoruz. Bunun ekonomik olarak değeri ise 85 milyon ile 100 milyon ekonomik kazanca denk gelmektedir" dedi.

Devlet desteği kurulan entegre tesis ile birlikte yem bitkilerinin üretimin arttığını da aktaran Bahadır, "İlimizde özellikle devlet destekli bir entegre tesisinin kurulmuş olması ve yine Damızlık Sığır ve Yetiştiriciler Birliği tarafından sözleşmeli üretimlerin yapılmış olmasıyla birlikte çiftçilerimiz alım garantisinin olmasıyla daha fazla yem bitkileri üretimine ilgi duymaktadır" şeklinde konuştu.

Üretim alanı 15 bin dekarlara çıktı

Kentte 2017 yılına kadar silajlık mısır üretiminin 3 bin dekarlarda olduğunu ancak son 5 yılda ciddi bir artışın olduğunu söyleyen çiftçi Doğan Koç ise "2005 yılından beri silajlık mısır üretiyoruz. Bingöl'de silajlık mısır üretimi 2017'ye kadar 2 bin 500, 3 bin dekara yakındı. 2017 yılından sonra burada kurulan bir entegre tesisi ile birlikte silaj 15 bin dekara kadar çıktı. Sözleşmeli üretim, alım garantisi olduğu için üreticiler memnuniyetle ekiyor ve faydalanıyor. Ova bu konuda ciddi bir üretime başlamış ve üretime devam ediyor. Bizim tek bir ricamız var, sulama kanallarının olmasıyla birlikte daha fazla üretim olacağını düşünüyoruz. Garantili üretim olduğundan dolayı tarımın da verdiği yüzde 50 silajlık mısır tohumu ile birlikte çiftçilerimiz ciddi bir şekilde para kazanıyor" diye konuştu. - BİNGÖL

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Kaynak: İHA

Bingöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde - Son Dakika

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SON DAKİKA: Alım garantili silajlık mısırın üretimi arttı: Beklenen rekolte 85 bin tonun üzerinde - Son Dakika
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