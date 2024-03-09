Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kadir Çintay, TOBB\'da düzenlenen istişare toplantısına katıldı

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı.
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası (BİNTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in katılımıyla TOBB'da düzenlenen oda ve borsa istişare toplantısına katıldı. Toplantıya katılan ve bir konuşma yapan BİNTSO Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Çintay, "Devlet desteklerinde KDV muafiyeti ile ilgili bir talebimiz bulunmakta bunu sizlere sunmak istiyorum. Devletimiz, yatırımcılarımıza destek sağlamak için zaman zaman çeşitli destek programları açmaktadır. Bu destekleri, bazen Tarım ve Orman Bakanlığı, bazen KOSGEB bazen de bölgesel kalkınma ajansları aracılığıyla sunmaktadır. Destek programlarının etkisini artırmak ve yatırımcıların sayısını artırmak için, uygulanan desteklerde KDV muafiyeti getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Avrupa Birliği desteklerinde olduğu gibi, destek almaya hak kazanan yatırımcılarımıza verilecek muafiyet belgesiyle yaptıkları harcamalar KDV'den istisna tutulabilir. Değerli Bakanım, ülke ekonomimize vermiş olduğunuz tüm desteklerden dolayı sizlere il camiamız adına sonsuz şükranlarımızı arz ederim" şeklinde konuştu. - BİNGÖL
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Hazır yemek sektörü, yerel seçim çalışmalarının etkisiyle ramazan ayında büyüme tahmin ediyor. Siyasi partilerin iftar programları ve benzeri etkinlikler nedeniyle sektörde hareketlilik bekleniyor. Yemek Sanayicileri Dernekleri Federasyonu Başkanı Hüseyin Bozdağ, ramazan ayında iftar saatlerinde artış olmasını beklediklerini belirtti. Ayrıca, sektörde üç farklı yemek servisi yapıldığını ve ramazan boyunca 80 milyar lira artış öngördüklerini söyledi. Bozdağ, tüketicilere de 'ramazan kondu' uyarısında bulunarak, belediyelerin denetim yapması ve endüstriyel yemek sektöründeki firmaları tercih etmeleri gerektiğini vurguladı.
Tunceli'de İl Özel İdaresi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından başlatılan bir proje kapsamında kurulan tesiste çalışan 11 kadın, kurutulmuş meyve ve sebzeleri üreterek satış yaparak gelir elde ediyor. Kadınlar, meyveleri yıkayıp dilimleyerek fırında kurutuyor ve doğal haliyle paketleyerek satışa sunuyor. Ayrıca, tesiste istiridye mantarı da yetiştiriliyor. Kadınlar, üretim tesisinde satış yapmanın yanı sıra ilerleyen dönemlerde satış noktaları belirlemeyi hedefliyor. Proje sayesinde kadınların istihdam imkanı bulduğu ve aile ekonomisine katkı sağladığı belirtiliyor.
Bu hafta yatırım araçlarından altın, borsa ve dolar kazandırdı. BIST 100 endeksi yüzde 0,64 değer kazanarak 9.155,32 puandan tamamlandı. Koza Altın İşletmeleri en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve doların fiyatları da yükseldi.
Kırıkkale'nin Delice ilçesinde kurulan Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde yemek, turşu, mantı, erişte ve salça üreten kadınlar, aile bütçesine katkı sağlıyor. Kooperatifte çalışan kadınlar, yaz dönemindeki üretimlerinin yanı sıra kışın da bazı kurumlar ve öğrenci yurdunun yemeklerini yapıyor. Kadınlar, elde ettikleri gelirle aile bütçesine destek oluyor. Kooperatif Başkanı Suna Yalçın, kadının elinin değdiği her yerin çiçek gibi güzelleştiğini belirtti. Kooperatif, çevredeki köylerden ürün alarak satış yapıyor ve aynı zamanda restoran olarak da hizmet veriyor.
İstanbul'da tekstil işi yapan Sivaslı Mustafa Demirtaş ve Muşlu Sedat Demir, Muş'ta kurdukları üç tekstil fabrikasıyla 460 gence istihdam sağlayarak kent ekonomisine katkıda bulunuyor. Fabrikalarda üretilen çocuk giyim ürünleri İstanbul'a, yurt dışına ve iç piyasaya gönderiliyor. Gençlerin istihdam edilmesi için bölgede çok sayıda tekstil fabrikası kurulduğunu belirten işletme müdürü Adnan Elçin, fabrikaların kent ekonomisine yılda ortalama 100 milyon lira katkı sağladığını ifade etti. Girişimcilerden Sedat Demir ise yatırımlarını memleketine öncelik vererek gerçekleştirdiklerini ve yeni bir fabrika inşa ettiklerini söyledi. Çalışanlardan Gülsüm Akçil ise fabrikada çalışmanın kendisine özgüven kazandırdığını ve hayallerini gerçekleştirme imkanı sağladığını belirtti.
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