Binlerce emeklinin beklediği haber! Yüzde 8,46 zam şimdiden göründü

Merkez Bankası Piyasa Katılımları Anketi'nin sonuçlanması, 2022 yılı emekli zam oranı için ipuçlarını verdi. Milyonlarca emekli, "2022 yılında yeni emekli maaşı ne kadar olacak" sorusuna yanıt arıyor. 2021 yılının ikinci yarısını gösteren 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon SSK ve Bağ-Kur emekli zam oranı için belirteç olacak.

YÜZDE 8,46 ZAM BEKLENİYOR

Ekonomistlerle yapılan ekim ayı anketine göre yıl sonu enflasyon beklentisi (2021 yılı TÜFE) yüzde 17,63 oldu. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde emekli zammı ocak ayında yüzde 8,46 olarak öne çıkacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Buna göre en düşük esnaf emekli maaşı 2 bin 350 liradan 2 bin 548 liraya yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklileri için en düşük maaş 1.867 liradan 2.025 liraya yükselirken, taban aylık 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2.624 liradan 2.846 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 1.626 liradan 1.764 liraya çıkacak.

KRİTİK TARİH 3 KASIM

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) veri takvimine göre emekli maaş zammı için kritik olacak Ekim ayı enflasyon oranı 3 Kasım Çarşamba günü saat 10.00'da açıklanacak. Kasım 2021 enflasyon verisi ise yine aynı saatte 3 Aralık Cuma günü açıklanacak. Bu verilerin açıklanmasının ardından 2022 emekli zammı büyük ölçüde netleşmiş olacak.