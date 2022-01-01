Üye Girişi
BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü - Son Dakika

BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü

01.01.2022 00:01
BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü

İletişim platformu BiP'in aktif kullanıcı sayısı global çapta 4,5 kat büyürken, Türkiye genelinde ise 2 kat arttı.

İletişim platformu BiP'in aktif kullanıcı sayısı global çapta 4,5 kat büyürken, Türkiye genelinde ise 2 kat arttı.

Türk mühendisleri tarafından geliştirilen BiP, 2021 yılını geride bırakırken fark yaratan yenilikçi özellikleri sayesinde dünya çapında 192 ülkede milyonların tercihi olmayı sürdürüyor. 2021'de 90 milyondan fazla indirilen BiP'in Türkiye'deki aktif kullanıcı sayısında önceki seneye oranla 2 kat büyüme yaşandı. Dünya çapında da hızlı büyümesini devam ettiren BiP; özellikle Endonezya, Bangladeş, Hindistan, Pakistan ve Malezya gibi yüksek nüfusa sahip ülkelerdeki başarısıyla dikkatleri çekti. Yaşanan tüm bu gelişmelerin etkisiyle BiP'in global çaptaki aktif kullanıcı sayısı ise 4,5 kat arttı.

"Dünya çapında BiP'e ilgi katlanarak artıyor"

Kullanıcı talepleri doğrultusunda BiP'in her geçen gün gelişerek milyonların tercihi olmaya devam ettiğini belirten Turkcell Dijital Servisler ve Çözümlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ataç Tansuğ, şöyle konuştu: "BiP, 2021 yılında uluslararası başarısını kanıtlayarak sadece Türkiye'de değil, dünyanın 192 ülkesinde hızlı ve güvenli iletişim deneyimi sunmaya devam etti. Küresel uygulamalarda yaşanan kesintilerle birlikte BiP'in avantajları daha da ön plana çıktı. Bu süreçte BiP ile sadece Türkiye'deki değil, dünya çapındaki kullanıcılarımız da iletişimlerini kesintisiz ve kaliteli bir biçimde devam ettirdi. BiP, yıl içerisinde farklı ülkelerde de en çok tercih edilen uygulamalar arasında ilk sıralara yerleşme başarısını yakaladı. Bu da BiP'in yurt dışındaki aktif kullanıcı sayısına 4,5 katlık artış olarak yansıdı. Yeni yılda da fark oluşturan yeteneklerimiz ve çok yakında hayata geçireceğimiz uçtan uca şifreleme gibi gelişmiş güvenlik özelliklerimizle hem dünyada hem de Türkiye çapında milyonların tercihi olmayı sürdüreceğiz."

2021'de hayatı kolaylaştıran BiP güncellemeleri

BiP'in yıl içerisinde hayata geçirdiği önemli güncellemelerinin başında 'Durum' özelliği geliyor. Kullanıcılar 'Durum' menüsüne tıklayarak video veya fotoğraflarını durum olarak paylaşabiliyor ve listesindeki durumları da izleyebiliyor. Operatör fark etmeksizin herkesin kullanabildiği BiP'in 'Grup Taşıma' özelliği ise kullanıcılara büyük kolaylık sağlıyor. Bu sayede daha önceki mesajlaşma uygulamasında kalan gruplar ve sohbet geçmişleri hızlı ve kolay bir şekilde BiP'e aktarılabiliyor.

HD kalitesinde sesli ve grup görüntülü görüşmelerde katılımcı sayısını 10'dan 15'e yükselten BiP, grup görüntülü görüşmede katılımcı kişi sayısını rakiplerinin yaklaşık 2 katına çıkararak farkını ortaya koyuyor. Böylece BiP, kalabalık çevrim içi buluşmaların en önemli adresi oluyor. 2021 yılı içerisinde chat görünümünü de yenileyen BiP'te kullanıcılar; sohbetlerini arşivleyebiliyor, önemli kişi ya da grupları sohbet ekranında sabitleyebiliyor, mesajlarının yazı tipini diledikleri gibi değiştirebiliyor. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Bangladeş, Endonezya, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu Son Dakika: Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 120 milyonluk büyük ikramiyeyi kazanan numaralar belli oldu         
23:02
Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü Aleyna Tilki'den olay itiraf: Justin Bieber bana yürüdü         
21:20
Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı Hırsızlık şüphelisini yakalamak için düzenlenen operasyonda ekiplere ateş açıldı! 1 şehit, 1 yaralı         
20:01
Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı Karı koca zannedilen Bulgar turistler yaptıkları alışveriş sonrası sahte dolarla ödeme yaptı         
18:17
Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! En ilginç hamilelik hikayesi         
15:55
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi! TSK'ya yılın son günü büyük güç takviyesi!         
14:26
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14

Son Dakika Haberleri
17:11 Taksim'de yılbaşına saatler olmasına rağmen yoğunluk dikkat çekti!
16:59 Kılıçdaroğlu'ndan kendisine "cibiliyeti bozuk" diyen Erdoğan'a: İlaçlarını ihmal etme!
16:57 e-Devlet, TC kimlik numarası kısıtlama özelliğini hayata geçirdi
16:33 İmamoğlu'ndan yeni yıl mesajı! 2022'de daha çok kreş, daha çok metro, daha çok yeşil alan!
16:17 Son Dakika! Koronavirüste 5. doz aşı randevuları açıldı
16:09 Serhat Akın'dan bomba gibi paylaşım: Daum hayırlı olsun mu Fenerbahçe?
16:05 Son Dakika: 2 doz Sinovac, 2 doz BioNTech aşısı yaptıranlar için beşinci doz randevuları açıldı
16:03 İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi
15:52 Otomotiv devi Tofaş, üretime ara veriyor
15:37 Sahne dünyasından kötü haber! Şarkıcı Ece Seçkin, domuz gribi oldu!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 00:21:07. #1.12#
SON DAKİKA: BiP 2021'de yurt dışında 4,5 kat büyüdü - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement