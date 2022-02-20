Bir açıklama da Migros işçilerinden. Zaferlerini trafik kazasında ölen Soma işçilerine adadılar!

Türkiye'de 2021 yılı enflasyonu yüzde 36 oranında gelirken Migros'un Esenyurt'taki deposunda çalışan işçiler, maaşları için yüzde 8 oranındaki zam teklifini beğenmeyerek geçtiğimiz haftalarda eylem yapmaya başlamışlardı. Geçtiğimiz günlerde eylemlerin Migros'un sahibi Tuncay Özilhan'ın Beykoz'daki evinin önüne sıçramasının ardından polis müdahale ederek pek çok işçiyi gözaltına aldı. Bu sırada gözaltına alınan bir işçinin kelepçeli elleriyle gözyaşlarını sildiği bir fotoğraf gündem oldu.

BİR AÇIKLAMADA MİGROS İŞÇİLERİNDEN GELDİ

DGD-SEN, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada görüşmelerin sona erdiğini belirtti. Paylaşımda, ''Bu direnişin kazananı birliğine ve haklılığına inanmış Migros Esenyurt depo işçileri ve her türlü yaratıcı dayanışmayı sergileyen halkımız ve dostlarımızdır. Direnenlerin yolundan yürü! Tahir'in, Ali Faik'in yolundan'' ifadeleri kullanıldı.

HALUK LEVENT ARABULUCULUK YAPTI

Ahbap derneğinin kurucusu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak arabuluculuk yaptığı görüşmelerde tüm sorunların çözüldüğü duyurdu.