Bir günde 362 dolar kaybetti: Altındaki düşüş durdurulamıyor

Orta Doğu'daki artan gerilim ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı, küresel piyasalarda dengeleri değiştirdi. Yükselen petrol fiyatlarının ardından altın ve gümüşte sert düşüşler yaşandı.

ONS ALTIN BİR GÜNDE 362 DOLAR GERİLEDİ

Ons altın, perşembe gününe 4 bin 867 dolardan başladıktan sonra sert düşüşle 4 bin 505 dolara kadar geriledi. Böylece ons altın bir günde 362 dolar değer kaybetti. Yeni güne ise toparlanma eğilimiyle başlayan ons altın, sabah saat 08.49 itibarıyla 4 bin 698 dolar seviyesinde işlem gördü.

GRAM ALTINDA 523 LİRALIK KAYIP

Ons altındaki düşüş, yurt içi piyasalara da yansıdı. Gram altın perşembe günü 6 bin 934 liradan 6 bin 411 liraya kadar geriledi. Günlük kayıp 523 lirayı bulurken, gram altın sabah seansında 6 bin 695 liradan işlem gördü.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA ÇAKILDI

Değerli metallerdeki satış dalgası gümüşü de etkiledi. Ons gümüş 70 doların altına inerek 65,62 dolara kadar düştü. Sabah saatlerinde ise toparlanarak 73,03 dolar seviyesine yükseldi.

FED FAİZİ SABİT TUTTU, "ŞAHİN" MESAJ VERDİ

Fed, politika faizini beklentilere paralel olarak yüzde 3,5–3,75 aralığında sabit bıraktı. Kararın ardından konuşan Fed Başkanı Jerome Powell, enflasyonun hâlâ yüksek seyrettiğini belirterek, enflasyonda kalıcı iyileşme görülmeden faiz indirimi yapılmayacağını vurguladı.

Powell'ın "şahin" tonlu mesajları, piyasalarda satış baskısını artırırken, altın ve gümüşteki düşüşü hızlandırdı.