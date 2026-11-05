Bir Sürü Olsun'da işletmelere 48 bin TL teminata 16 büyükbaş hayvan verilecek - Son Dakika
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Bir Sürü Olsun'da işletmelere 48 bin TL teminata 16 büyükbaş hayvan verilecek

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Bir Sürü Olsun\'da işletmelere 48 bin TL teminata 16 büyükbaş hayvan verilecek
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Bir Sürü Olsun' projesi kapsamında hayvancılık işletmelerine 48 bin TL teminatla 16 büyükbaş hayvan tahsis edilecek. Başvurular 4-13 Kasım 2026'da İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılacak ve başvuru sahibi en fazla 3 paket talep edebilecek.

Tarım ve Orman bakanlığı'nın başlattığı "Bir Sürü Olsun" projesiyle hayvancılık işletmelerine 48 bin TL teminat ile 16 büyükbaş hayvan tahsis edilecek. 4 Kasım Çarşamba günü başlayan proje için başvurular 13 Kasım Cuma günü sona erecek

Bartın Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bakanlığın "Bir Sürü Olsun" ismiyle başlattığı projeler için başvuruların başladığı duyuruldu. Açıklamada başvuruların 4-13 Kasım 2026 tarihleri arasında, işletmenin bulunduğu İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine yapılabileceği belirtildi. Tahsisi gerçekleşecek her pakette 15 gebe etçi ırk dişi ve 1 damızlık erkek hayvan yer alırken, başvuru sahibi en fazla 3 paket talep edebilecek.

Başvuru için 18 yaşını doldurmuş T.C. vatandaşı olmak, TÜRKVET'te en az bir yıldır kendi adına kayıtlı ve kapasitesi en fazla 200 baş olan bir işletmeye sahip olmak gerektiği kaydedilirken, başvuru sırasında talep edilen her hayvan için 3.000 TL teminat yatırılacağı, bir grup için ise teminat tutarının toplamda 48 bin TL olacağı duyuruldu.

Başvuruların kadın ve genç yetiştiriciler, deprem bölgesi ve besi bölgesi illeri, aile işletmeleri, meslek mensupları ve faal işletmeler gibi kriterler esas alınarak puanlanacağı ve tek bir liste halinde sıralanacağı ifade edildi.

Başvuruların askıya çıkarılması ve itiraz zamanı 18-19 Kasım 2026, sonuçların (asil ve yedek listelerin) ise 30 Kasım 2026 tarihinde açıklanacağı belirtildi.

Kaynak: İHA
Tarım ve Orman BakanlığıEkonomiGüncelTarımSon Dakika

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SON DAKİKA: Bir Sürü Olsun'da işletmelere 48 bin TL teminata 16 büyükbaş hayvan verilecek - Son Dakika
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