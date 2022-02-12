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Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz - Son Dakika

Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz

12.02.2022 10:47

Son dönemde yaşanan hayat pahalılığı vatandaşın alım gücünü düşürdü. Özellikle gıda fiyatlarına gelen zamlar, vatandaşı tasarrufa yöneltti. Konya'da vatandaşlar, Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından 99 liraya satılan 5 litrelik yağ ve 2 kiloluk pirinci 24.50 TL'ye alabilmek için soğuk havada saatlerce sıra bekledi. Ekonomik kriz olduğunu dile getiren vatandaşlar, "Ne yapalım ihtiyaç meselesi, geçinemiyoruz. 10-15 lira indirim için burada bekliyoruz" sözlerine yer verdi.

Üst üste gelen zamlardan dolayı alım gücü azalan vatandaş, ucuz gıda için saatlerce sıra bekler oldu. Konya'da vatandaşlar uygun fiyata yağ ve pirinç alabilmek için TMO'nun kapısında soğuk havaya rağmen metrelerce uzun kuyruk oluşturdu. Marketlere göre daha ucuza satılan ayçiçek yağını almak için sabahın erken saatlerinden itibaren kuyrukta bekleyen, çoğunun kadın ve yaşlıların oluşturduğu vatandaşlar "Geçinemiyoruz" dedi.

"ZAMLAR BİZİ ÇOK ETKİLEDİ"

Marketlere göre 10-15 liralık indirim için bir saattir beklediğini ifade eden bir vatandaş,"Ne yapalım kalenderiz. Zamlar bizi çok etkiledi. Marketler felaket. Yalana gerek yok, hepimiz geçim sıkıntısı çekiyoruz" şeklinde konuştu.

"GEÇİNEMİYORUZ"

1 saati aşkın süredir kuyrukta beklediğini ifade eden bir vatandaş ise, "Daha sıranın gelmesine çok var. Ne yapalım ihtiyaç meselesi, geçinemiyoruz. 10-15 lira indirim için burada bekliyoruz" dedi.

"VAY HALİMİZE"

Ülkede ciddi bir kriz yaşandığını ve geçinemediklerini söyleyen bir başka vatandaş ise sitemini şu sözlerle dile getirdi:

"Bu insanlar bir teneke yağ için bekliyor burada. 2'inci teneke yağı da vermiyorlar. Bir de 5 kiloluk pirinç veriyorlar. İşte varlık kuyruğu. 1 saattir bekliyoruz. 10 milyon için bekliyoruz. Burada 60-70 yaşında insanlar sıra bekliyor. Ülkeyi kriz vurmuş. Elektrik, doğal gaz bir yandan su bir yandan. Vay halimize!"

TMO'DA FİYATLAR

Marketlerde markasına göre 130 ila 180 lira arasında satılan 5 litrelik zeytin yağını TMO'da 99 lira, 2 kilogram pirinç 24.50 TL'ye, 2 kilogram nohut 19 TL'ye, mercimek ise 12.75 TL'ye satılıyor. (Sözcü)

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Türk Lirası, Pirinç, Konya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Biraz ucuza yağ ve pirinç alabilmek için saatlerce beklediler: Ne yapalım geçinemiyoruz - Son Dakika Ekonomi


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