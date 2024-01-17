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Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Düşerken Kiralar Arttı - Son Dakika
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Birleşik Krallık'ta Konut Fiyatları Düşerken Kiralar Arttı

Birleşik Krallık'ta konut fiyatları Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, ortalama konut kiralarında ise Aralık 2023'te yüzde 6,2 artış görüldü. Londra, konut fiyatlarında en büyük düşüşün yaşandığı şehir oldu.

Birleşik Krallık\'ta Konut Fiyatları Düşerken Kiralar Arttı
17.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:11
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Birleşik Krallık'ta konut fiyatları Kasım 2023'te yıllık bazda yüzde 2,1 azalırken, ortalama konut kiralarında ise Aralık 2023'te yüzde 6,2 artış görüldü.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verilerine göre, Birleşik Krallık'ta konut fiyatları yıllık bazda ekimde yüzde 1,3 gerilerken, bu oran kasımda yüzde 2,1 olarak gerçekleşti.

Ülkede ortalama konut fiyatı kasımda önceki yılın aynı ayına göre 6 bin sterlin düşüşle ortalama 285 bin sterline indi.

Ortalama konut fiyatları İngiltere'de yüzde 2,9 düşüşle 302 bin sterlin ve Galler'de yüzde 2,4 azalarak 213 bin sterline geriledi, İskoçya'da ise yüzde 2,2 artışla 194 bin sterline çıktı.

Kasım 2023'e ilişkin verilerin henüz açıklanmadığı Kuzey İrlanda'da, Temmuz- Eylül 2023 döneminde ortalama konut fiyatı yıllık bazda yüzde 2,1 artarak 180 bin sterline yükseldi.

Londra, yüzde 6 ile konut fiyatlarında en büyük düşüşün görüldüğü şehir oldu.

Konut kirasında artış

Birleşik Krallık'ta ortalama konut kirası ise Aralık 2023'te yıllık bazda yüzde 6,2 artarken, aylık bazda değişmedi.

İngiltere'de yüzde 6,1 artan konut kiraları, Galler ve İskoçya'da sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 6,3 yükseldi. İngiltere'de başkent Londra, yüzde 6,8 ile konut kirasında en yüksek artışın görüldüğü şehir oldu.

Kaynak: AA
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