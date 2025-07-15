Biruni Üniversitesi 15 Temmuz şehitlerini "Zaferin Adı Türkiye" etkinliğiyle andı

Biruni Üniversitesi, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında "Zaferin Adı Türkiye" etkinliğini düzenledi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, üniversitenin konferans salonunda düzenlenen programa, rektör yardımcıları, fakülte dekanları, akademik ve idari personel ile konuklar katıldı.

15 Temmuz gecesini anlatan kısa film gösterimiyle başlayan programda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf Sergisi katılımcıların ziyaretine açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, 15 Temmuz gecesi Türk milletinin sergilediği kararlılığı vurgulayarak, "Türk milleti hakkında bazen olumsuz kanaatler oluşturuluyor. Ancak 15 Temmuz, bu önyargılara verilen en net cevaptır. Bu millet kolay yönlendirilebilen bir topluluk olmadığını göstermiştir." ifadelerini kullandı.

Anadolu'da en uzun yaşayan ikinci milletin Türk milleti olduğuna ve varlığını sürdürdüğüne dikkati çeken Ömerustaoğlu, "Bu coğrafyada var olmamızı sağlayan ruh halen yaşıyor. Fedakarlık olmasaydı, bu topraklarda kalamazdık. Şuurlu olursak, diri olursak ve ruhumuzu kaybetmezsek bu coğrafyada binlerce yıl daha var oluruz." değerlendirmelerinde bulundu.

15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Başkan Vekili Gazi İlhami Çil de 15 Temmuz gecesi "büyük bedellerin" ödendiğini aktardı.

Çil, bu durumun tekrar yaşanmaması için bu tür organizasyonların önemli olduğunu kaydederek, "Tarihin tekerrür etmemesi için bilinçli olmalıyız. Düşman ve hainler asla uyumaz, bu nedenle birlikte ve diri kalmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

15 Temmuz Şehidi Akın Sertçelik'in eşi Sema Sertçelik ise 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını katılımcılarla paylaşarak, "Bu topraklar bizlere şehitlerimizin emanetidir." ifadesini kullandı.???????