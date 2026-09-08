Biruni Üniversitesi, koruma altındaki çocuklara eğitim desteği için protokol imzaladı

Biruni Üniversitesi ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü arasında imzalanan işbirliği protokolü kapsamında, koruma ve bakım altındaki çocuklar ile gençlere eğitim, mentörlük ve kariyer planlama desteği sağlanacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel ile İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan tarafından imzalanan protokol, çocuklar, gençler ve ailelerin eğitim, gelişim, sosyal uyum ve psikososyal destek süreçlerine katkı sunulmasının yanı sıra il müdürlüğü personeline yönelik eğitim çalışmalarını kapsıyor.

Protokole göre, Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Özel Eğitim Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, İlköğretim Matematik Öğretmenliği ve Okul Öncesi Öğretmenliği bölümlerinde öğrenim gören öğrenciler, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında bakım kuruluşlarında uygulama yapacak.

Öğrencilerin gerçekleştireceği çalışmalar, ilgili bölümün öğretim elemanlarının süpervizyonunda ve mesleki etik ilkeler doğrultusunda yürütülecek. Çalışmalar kapsamında, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık öğrencileri çocukların akademik, sosyal-duygusal ve mesleki gelişimlerine yönelik rehberlik etkinlikleri düzenleyecek. Özel Eğitim Öğretmenliği öğrencileri özel gereksinimli çocuklara eğitim desteği sunarken, İngilizce Öğretmenliği öğrencileri dil gelişimi ve İngilizce destek programlarında görev alacak.

İlköğretim Matematik Öğretmenliği öğrencileri matematiksel düşünme ve problem çözmeye yönelik atölyeler, Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri ise erken çocukluk gelişimini destekleyici oyun ve etkinlikler gerçekleştirecek.

Çocuklar ve ailelere yönelik seminer, bilgilendirme toplantısı ve atölyelerin yanı sıra il müdürlüğü personeline yönelik mesleki gelişim seminerleri düzenlenecek.

3 öğrencinin eğitim ücreti karşılanacak

Protokol kapsamında, koruma ve bakım altındaki çocuklar ile bakım sonrası desteklenen gençlere yönelik akademik danışmanlık, mentörlük, kariyer planlama ve yükseköğretime hazırlık faaliyetleri yürütülecek.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucunda protokolde belirtilen programlara tam ücretli kontenjandan yerleşen toplam üç öğrencinin öğrenim ücretleri, eğitim süreleri boyunca üniversite tarafından karşılanacak.

Koruma ve bakım altındaki çocukların, üniversitenin Diş Hekimliği Fakültesinde sunulan ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden, mevcut imkanlar ve ilgili mevzuat çerçevesinde yararlanmasına destek sağlanacak.

İki kurum, görev alanlarına giren konularda ortak bilimsel ve akademik araştırmalar yürütecek. Ulusal ve uluslararası fon ve hibe programlarına ortak proje hazırlanabilecek ve gerekli onayların ardından başvuruda bulunulabilecek. İki yıl süreyle geçerli olacak protokol, tarafların mutabakatı halinde bir yıl daha uzatılabilecek.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü personeline yönelik eğitim ve sağlık alanında çeşitli imkanlar da sunulacak. İl müdürlüğü çalışanları, belirlenen koşullar doğrultusunda Biruni Üniversitesinin lisansüstü eğitim programları ile üniversitenin sağlık hizmetlerindeki avantajlardan yararlanabilecek.