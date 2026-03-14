Biruni Üniversitesi'nden Geleneksel İftar Programı

İSTANBUL (AA) Biruni Üniversitesi, İstanbul'daki ortaöğretim kurumlarından öğretmenler ve yöneticilerin katılımıyla geleneksel iftar programı gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklameya göre, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan iftar programının ardından gerçekleştirilen semazen gösterisi, katılımcılara ramazanın manevi atmosferini yaşattı.

İftarın ardından, TRT Belgesel işbirliğiyle hazırlanan "Bir Medeniyet Bilgini Biruni" belgeseli izletildi.

Program, belgeselin izlenmesinin ardından konukların sohbetleriyle sona erdi.

Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen Biruni Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Adnan Yüksel, ramazan ayının birlik ve beraberlik mesajına dikkati çekti.

Yüksel, üniversitenin akademik ve sosyal başarılarını da paylaşarak, "Üniversiteler bilgi aktarılan yerler değil, hayatı doğru okumanın öğretildiği adreslerdir. Bu yolda hepimiz varız ve ülkemizi birlikte daha ileri taşıyacağız." ifadesini kullandı.

Yüksel, ramazanın barış, sevgi ve hoşgörü içinde geçmesini temenni etti.