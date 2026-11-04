BIST 100 bankacılık hisseleriyle yüzde 4,12 kazançla 11.478,13 puandan kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,12 değer kazanarak 11.478,13 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 454,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 184,3 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 5,15, holding endeksi yüzde 3,66 değer kazandı.

Sektör endekslerinin tümü kazandırırken, en çok kazandıran yüzde 8,58 ile ulaştırma oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki ara seçimlerin sonuçlanmasıyla azalan belirsizlikler ve petrol fiyatlarındaki düşüşün etkisiyle pozitif bir seyir izliyor.

Yurt içinde ise Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel piyasalara paralel bankacılık hisselerinde güçlenen alımların desteğiyle en yüksek 11.588,86 puanı gördüğü günü alıcılı bir seyirle tamamladı.

Analistler, yarın yurt içinde haftalık para ve banka istatistiklerinin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), İngiltere Merkez Bankasının (BoE) faiz kararı ile BoE Başkanı Andrew Bailey ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 11.200 ve 11.300 puanın direnç, 10.900 ve 10.700 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.