BIST 100'de düşüş yüzde 2'yi aşınca açığa satışta yukarı adım kuralı devreye girdi
BIST 100 endeksindeki düşüşün yüzde 2'yi aşması üzerine Borsa İstanbul, pay piyasasında açığa satış işlemlerine seans sonuna kadar yukarı adım kuralı getirdi. Karar, yatırımcıların açığa satış yapabildiği tüm işlem sıralarını etkileyecek.
BIST 100 endeksinde düşüşün yüzde 2'yi aşması nedeniyle pay piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.
Borsa İstanbul AŞ'nin BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformunda yayımlandı.
Duyuruda, "Saat 10.51.32 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen değişimin, eşik değer olan eksi yüzde 2'yi aşması ???????sebebiyle Pay Piyasasında açığa satış yapılabilen işlem sıralarında açığa satış işlemlerinde seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacaktır." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA
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