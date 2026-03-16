BIST 100 Endeksi %1,04 Değer Kaybetti

16.03.2026 18:45
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 12.956,72 puanla günü kapadı. Bankacılık endeksi kazanırken, sigorta sektörü düştü.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,04 değer kaybederek 12.956,72 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 136,21 puan azalırken, toplam işlem hacmi 115,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,42 değer kaybetti.

Sektör endekslerini arasında en çok yükselen yüzde 1,36 ile orman kağıt basım, en çok değer kaybeden ise yüzde 3,35 ile sigorta oldu.

Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da süren jeopolitik gerilim ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne pozitif başlamasına rağmen en yüksek 13.137,73 seviyesini gördükten sonra gelen satışlarla günü negatif seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri şubatta 1 trilyon 353 milyar 593 milyon lira, giderleri 1 trilyon 329 milyar 226 milyon lira oldu.

Bununla birlikte Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Borsa İstanbul AŞ pay piyasalarında açığa satış işlemlerinin yasaklanmasına ve kredili sermaye piyasası işlemlerinin devamı süresince öz kaynak oranının esnetilerek uygulanmasına ilişkin tedbir ve uygulamalara 27 Mart seans sonuna kadar devam edilmesini kararlaştırdı.

Analistler, yarın Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde konut fiyat endeksinin, yurt dışında ise Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi, ABD'de öncü endeks ve bekleyen konut satışlarının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 12.900 ve 12.800 puanın destek, 13.100 ve 13.200 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

