BIST 100 Endeksi %1,39 Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi %1,39 Düştü

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 123,55 puan kaybederek 8.761,46 puana geriledi.

04.11.2024 14:18
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,39 değer kaybederek 8.761,46 puana geriledi.

Cuma günü 8.885,00 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 22,51 puan ve yüzde 0,25 azalışla 8.862,49 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 123,55 puan ve yüzde 1,39 azalışla 8.761,46 puana indi.

Endeks, günün ilk yarısında en düşük 8.748,01, en yüksek 8.862,49 puanı gördü.

Günün ilk yarısında sanayi endeksi yüzde 1,30, teknoloji endeksi yüzde 1,55, hizmetler endeksi yüzde 1,13 ve mali endeks yüzde 1,40 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 17'si yükselirken, 81'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, ASELSAN, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank ve Reeder Teknoloji oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 743 dolar

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0900, sterlin/dolar paritesi 1,2970 ve dolar/yen paritesi 151,9 düzeyinde.

İstanbul serbest piyasada dolar 34,3360 liradan, avro 37,4530 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,3 artışla 2 bin 743 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili yüzde 2,8 yükselişle 74,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi %1,39 Düştü - Son Dakika

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