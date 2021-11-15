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BIST 100 endeksi 1.700 puanı aştı - Son Dakika

BIST 100 endeksi 1.700 puanı aştı

15.11.2021 13:11
BIST 100 endeksi 1.700 puanı aştı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında gördüğü en yüksek seviye rekorunu 1.709,88 puana taşıdı.

Günün ilk yarısında banka hisseleri öncülüğünde hızlı yükselen BIST 100 endeksi, 1.709,88 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 3,97 ve 65,10 puan değer kazanarak 1.703,60 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 18,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 9,54 ve holding endeksi yüzde 4,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,02 ile bilişim oldu.

Analistler, Garanti BBVA ana hissedarı Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın, Garanti BBVA'nın tamamı için gönüllü pay alım teklifinde bulunacağını açıklamasının ardından bankacılık hisselerinin günün ilk yarısında hızlı yükseldiğini bildirdi.

Garanti BBVA'nın hisse fiyatı 11,63 lira ile tavan olurken, aynı zamanda 13 Şubat 2020'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.

Öte yandan Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ekim ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarına göre, bütçe gelirleri ekimde 114 milyar lira, giderleri 131,4 milyar lira olarak hesaplandı. Bütçe ekimde 17,4 milyar lira, ocak-ekim döneminde 78,5 milyar lira açık verdi.

Öğleden sonra ABD'de New York Fed sanayi endeksi verisi ile Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin açıklamalarının takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.720 puanın direnç, 1.640 seviyesinin destek konumunda olduğunu söyledi.

Garanti Bankası, Borsa İstanbul, Banka, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BIST 100 endeksi 1.700 puanı aştı - Son Dakika Ekonomi


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