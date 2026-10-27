BIST 100 endeksi 11.151,03 puandan kapanırken 44 hisse prim yaptı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi 11.151,03 puandan kapanırken 44 hisse prim yaptı

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BIST 100 endeksi günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybederek 11.151,03 puandan tamamladı. Endekse dahil hisselerin 44'ü prim yaparken 56'sı geriledi; altının kilogram fiyatı da yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 lira oldu.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,92 puan azalarak 11.151,03 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 13,86 puan ve yüzde 0,12 azalışla 11.138,10 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.084,73 puanı, en yüksek 11.294,83 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,01 değer kaybederek 11.151,03 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 13,86 puan ve yüzde 0,10 azalışla 13.934,73 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,77 ve hizmetler endeksi yüzde 1,11 değer kaybederken sanayi endeksi yüzde 0,54, teknoloji endeksi ise yüzde 1,08 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 44'ü prim yaptı, 56'sı geriledi. Türk Hava Yolları, ASELSAN, Akbank, Tüpraş ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 55 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 55 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 6 milyon 423 bin 11 lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 36,27, bileşik getirisi yüzde 39,56 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,6649, satışta 49,8639 lira olarak açıkladı. Banka, önceki efektif kuru alışta 49,6385, satışta 49,8374 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1144, sterlin/dolar paritesi 1,3318 ve dolar/yen paritesi 157,7 düzeyinde seyrediyor.

Londra'da aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 1,8 azalışla 113,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
EkonomiFinansBıstSon Dakika

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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi 11.151,03 puandan kapanırken 44 hisse prim yaptı - Son Dakika
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