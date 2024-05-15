BIST 100 Endeksi 14,79 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 14,79 Puan Azalarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 14,79 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,79 puan azalarak 10.158,63 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.121,68 puanı ve en yüksek 10.240,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 10.158,63 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,35 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 11.024,49 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu. Altının ons fiyatı 2 bin 384 dolar. Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 384 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin liraya yükseldi. Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,68'den gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2070 lira, satışta 32,3361 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1721 lira, satışta 32,3010 lira olarak belirlemişti. Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 82,3 dolardan işlem görüyor.

15.05.2024 18:45
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 14,79 puan azalarak 10.158,63 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 2,32 puan azalışla 10.171,09 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.121,68 puanı ve en yüksek 10.240,99 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 0,15 azalışla 10.158,63 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 0,13, sanayi endeksi yüzde 0,53 değer kaybederken, hizmetler endeksi yüzde 0,85, teknoloji endeksi yüzde 0,71 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 58,35 puan ve yüzde 0,53 kayıpla 11.024,49 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 53'ü prim yaptı, 45'i geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Akbank, Türkiye İş Bankası (C) ile Yapı ve Kredi Bankası en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 384 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 384 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, yüzde 2,3 artışla 2 milyon 476 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 38,90'dan, bileşik getirisi de yüzde 42,68'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,2070 lira, satışta 32,3361 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,1721 lira, satışta 32,3010 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0870, sterlin/dolar paritesi 1,2670, dolar/yen paritesi de 154,80 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,2 azalışla 82,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 14,79 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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