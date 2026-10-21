BIST 100 endeksi 220,5 puan azalarak günü 11.577,12 puandan kapattı - Son Dakika
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BIST 100 endeksi 220,5 puan azalarak günü 11.577,12 puandan kapattı

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BIST 100 endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,87 ve 220,5 puan azalışla günü 11.577,12 puandan tamamladı. Endekste BIST 100'e dahil 95 hisse gerilerken 3 hisse prim yaptı, 2 hisse yatay seyretti.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 220,5 puan azalarak 11.577,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 64,43 puan ve yüzde 0,55 azalışla 11.733,26 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 11.565,56 puanı, en yüksek 11.780,89 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,87 değer kaybederek 11.577,12 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 212,90 puan ve yüzde 1,45 azalışla 14.463,64 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 2,38, mali endeks yüzde 2,60, sanayi endeksi yüzde 2,75 değer kaybederken, teknoloji endeksi de yüzde 0,20 değer kazandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 3'ü prim yaptı, 95'i geriledi, 2 tanesi de yatay seyretti. ASELSAN, Türk Hava Yolları, Akbank, Tüpraş ile Astor Enerji en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 128 dolar

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 15 Mart 2028 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 35,85, bileşik getirisi yüzde 39,06 seviyesinde gerçekleşti.

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 128 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,22 artışla 6 milyon 575 bin lira oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 49,4776, satışta 49,6759 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 49,4542, satışta 49,6524 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1221, sterlin/dolar paritesi 1,3383 ve dolar/yen paritesi 158,1 düzeyinde seyrediyor.

Aralık vadeli Brent petrolün varili ise yüzde 0,3 artışla 109,1 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: BIST 100 endeksi 220,5 puan azalarak günü 11.577,12 puandan kapattı - Son Dakika
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