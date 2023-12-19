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BIST 100 Endeksi 7.725,86 Puandan Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 7.725,86 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 64,56 puan azalarak 7.725,86 puandan kapandı. Altın ons fiyatı 2045 dolardan işlem görüyor. Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı 78,8 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 7.725,86 Puandan Kapandı
19.12.2023 - 18:33,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 64,56 puan azalarak 7.725,86 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 6,52 puan ve yüzde 0,08 değer kaybıyla 7.783,90 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.642,65, en yüksek 7.786,35 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,83 azalışla 7.725,86 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,47, hizmetler endeksi yüzde 1,02 değer kaybederken, sanayi endeksi yüzde 0,03, teknoloji endeksi yüzde 0,55 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 97,11 puan ve yüzde 1,14 kayıpla 8.390,15 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 35'i prim yaptı, 63'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Ereğli Demir Çelik, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2045 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2045 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,3 artışla 1 milyon 960 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 1 Ekim 2025 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 33,74'ten, bileşik getirisi de yüzde 36,58'den gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 29,0096 lira, satışta 29,1258 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9850 lira, satışta 29,1012 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0980, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 143,8 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,7 artışla 78,8 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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