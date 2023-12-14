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BIST 100 Endeksi 7.813,40 Puandan Kapandı - Son Dakika
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BIST 100 Endeksi 7.813,40 Puandan Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 284,08 puan artarak 7.813,40 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 7.582,33, en yüksek 7.831,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 7.813,40 puandan tamamladı. Altının ons fiyatı 2044 dolar, altının onsu uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor.

BIST 100 Endeksi 7.813,40 Puandan Kapandı
14.12.2023 - 18:33,
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 284,08 puan artarak 7.813,40 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 93,38 puan ve yüzde 1,24 değer kazancıyla 7.622,69 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 7.582,33, en yüksek 7.831,85 puanı gören BIST 100 endeksi, günü, önceki kapanışa göre yüzde 3,77 artışla 7.813,40 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 3,96, teknoloji endeksi yüzde 2,72, hizmetler endeksi yüzde 3,41, sanayi endeksi yüzde 2,78 değer kazandı.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 355,97 puan ve yüzde 4,38 kazançla 8.491,12 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 95'i prim yaptı, 5'i geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası, Sasa Polyester en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2044 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2044 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 7 artışla 1 milyon 961 bin 126 liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 28,9603 lira, satışta 29,0763 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 28,9853 lira, satışta 29,1015 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0990, sterlin/dolar paritesi 1,2740, dolar/yen paritesi de 141,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 2,8 artışla 76,9 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA
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