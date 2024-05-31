BIST 100 Endeksi 80,82 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika
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Ekonomi

BIST 100 Endeksi 80,82 Puan Azalarak Kapandı

BIST 100 Endeksi 80,82 Puan Azalarak Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,82 puan azalarak 10.400,48 puandan kapandı. Gün içinde en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.724,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle tamamladı. Altın ons fiyatı ise 2.330 dolardan işlem görüyor.

31.05.2024 19:03
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 80,82 puan azalarak 10.400,48 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 37,80 puan ve yüzde 0,36 artarak 10.519,11 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 10.358,55 ve en yüksek 10.724,90 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,77 düşüşle 10.400,48 puandan tamamladı.

Önceki kapanışa göre hizmetler endeksi yüzde 0,31 değer kazanırken, mali endeks yüzde 1, teknoloji endeksi yüzde 1,09, sanayi endeksi yüzde 0,97 değer kaybetti.

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 138,24 puan ve yüzde 1,20 kayıpla 11.409,39 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 40'ı prim yaptı, 59'u geriledi. Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Türkiye İş Bankası (C), Akbank ve Ereğli Demir Çelik en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 2 bin 330 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla 2 bin 330 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 1,2 azalışla 2 milyon 410 bin liraya geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 32,1114 lira, satışta 32,2400 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 32,2263 lira, satışta 32,3555 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.30 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0850, sterlin/dolar paritesi 1,2730, dolar/yen paritesi de 157,20 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 azalışla 81,3 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi BIST 100 Endeksi 80,82 Puan Azalarak Kapandı - Son Dakika

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