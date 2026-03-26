Üye Girişi
Son Dakika Logo

BIST 100 Endeksi Değer Kaybetti

26.03.2026 18:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 236,81 puan azalarak 12.727,06 puandan kapandı.

BIST 100 endeksi, güne 52,43 puan ve yüzde 0,40 azalışla 12.911,44 puandan başladı.

Gün içinde en düşük 12.716,79 puanı, en yüksek 12.978,43 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,83 değer kaybederek 12.727,06 puandan tamamladı.

BIST 30 endeksi ise önceki kapanışa göre 308,73 puan ve yüzde 2,09 azalışla 14.481,20 puandan kapandı.

Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 0,41, sanayi endeksi yüzde 1,48, mali endeks yüzde 1,71 ve hizmetler endeksi yüzde 1,74 değer kaybetti.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 23'ü prim yaptı, 76'sı geriledi, 1'i yatay seyretti. TÜPRAŞ, Türk Hava Yolları, Koç Holding, Astor Enerji ile ASELSAN en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Altının ons fiyatı 4 bin 459 dolar

Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 4 bin 459 dolardan işlem görüyor. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 2,3 düşüşle 6 milyon 530 bin lira oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 14 Temmuz 2027 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,21, bileşik getirisi yüzde 43,06 seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 44,2518, satışta 44,4291 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 44,2428, satışta 44,4200 lira olarak belirlemişti.

Uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1550, sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 159,580 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varili, yüzde 3,4 artışla 101,7 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bangladeş’te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü Bangladeş'te feribota girmeye çalışan yolcu otobüsü nehre düştü: 2 ölü
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor Cep telefonu elinden alınınca evden kaçan 13 yaşındaki kız aranıyor
UEFA’dan Fenerbahçe’ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı UEFA'dan Fenerbahçe'ye bir sonraki Avrupa maçı için deplasmanda seyirci yasağı
Bakan Gürlek’ten Özgür Özel’e suç duyurusu Bakan Gürlek'ten Özgür Özel'e suç duyurusu
ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı ABD ve İsrail, İranlı iki ismi suikast listesinden çıkardı

18:53
Trump’tan, “İran savaşı feci bir hata“ diyen Steinmeier’e yanıt
Trump'tan, "İran savaşı feci bir hata" diyen Steinmeier'e yanıt
18:44
Nefesler tutuldu İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11’leri
Nefesler tutuldu! İşte Türkiye-Romanya mücadelesinin ilk 11'leri
18:09
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı’nın ifadesi
İşte serbest bırakılan Hakan Sabancı'nın ifadesi
17:35
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
16:52
ABD’ye müzakere yanıtı İran kendi şartlarını resmen sundu
ABD'ye müzakere yanıtı! İran kendi şartlarını resmen sundu
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan salonu ayağa kaldıran İran sözleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 19:16:14. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.