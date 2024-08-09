BIST 100 Endeksi Düşüşle Kapandı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 191,12 puan düşüşle 9.907,38 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 61,52 puan ve yüzde 0,61 artışla 10.160,52 puandan başladı.
Gün içinde en düşük 9.907,38, en yüksek 10.189,15 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,89 düşüşle 9.907,38 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre teknoloji endeksi yüzde 2,40, sanayi endeksi yüzde 1,52, hizmetler endeksi yüzde 0,30 ve mali endeks yüzde 3,13 değer kaybetti.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 242,79 puan ve yüzde 2,21 kayıpla 10.754,38 puandan kapandı.
BIST 100 endeksine dahil hisselerin 14'ü prim yaptı, 84'ü geriledi. Türk Hava Yolları, Türkiye İş Bankası (C), Ereğli Demir Çelik, Koç Holding ve Akbank en çok işlem gören hisse senetleri oldu.
Altının ons fiyatı 2 bin 430 dolar
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 2 bin 430 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 0,7 artarak 2 milyon 646 bin liraya yükseldi.
Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 18 Şubat 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 39,38, bileşik getirisi de yüzde 43,26 seviyesinde gerçekleşti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 33,4362 lira, satışta 33,5702 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 33,4237 lira, satışta 33,5576 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0930, sterlin/dolar paritesi 1,2770 ve dolar/yen paritesi de 146,50 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,6 artışla 79,2 dolardan işlem görüyor.
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